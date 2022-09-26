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Hangi "Dünyayla Benim Aramda" karakterisin? Testi çöz, hangi karakterin seni yansıttığını öğren!

23.09.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney Plus’ın yerli yapımlarından biri olan Dünyayla Benim Aramda, fragmanı yayınlandığı günden beri ilgi odağı olmayı başarıyor. Şimdiden birkaç bölümü yayınlanan diziyi pek çok kişi izlemeye başladı bile! Eğer sen de bu dizinin meraklılarından biriysen senin için hazırladığımız testi çözebilirsin.

Hangi "Dünyayla Benim Aramda" karakterisin? Testi çöz, hangi karakterin seni yansıttığını öğren!

Dikkat çekici hikâyesi ve başarılı oyunculukları ile yeni bölümleri dört gözle beklenen Dünyayla Benim Aramda dizisinin hangi karakterisin öğrenmek ister misin? Öyleyse teste başlayalım!

Hangi Dünyayla Benim Aramda karakterisin?

1/9

Seni yakından tanıyalım, cinsiyetini söyler misin?

Seni yakından tanıyalım, cinsiyetini söyler misin?
Kadın
Erkek
2/9

Çevrendekiler seni nasıl tanımlar?

Çevrendekiler seni nasıl tanımlar?
Hırslı
Kompleksli
İçe dönük
Zeki
Hepsi
Hiçbiri
3/9

Yıllardır çalıştığın bir iş projesinde hak ettiğini alamadığını düşünüyorsun, ne yaparsın?

Yıllardır çalıştığın bir iş projesinde hak ettiğini alamadığını düşünüyorsun, ne yaparsın?
Yıllardır verdiğim emeklerin mutlaka karşılığını alırım.
Kararsız kalırım, işimi kaybetmek istemiyorum.
Bir gün değerimi mutlaka anlarlar.
Madem hak ettiğimi vermiyorlar, ben de bundan sonra kendimi bu kadar yormam.
Hak ettiğim değeri vermezlerse onlar kaybeder.
Biraz beklerim, kariyerde yükseleceğim yeniliklere açılmayı isterim.
Hiçbiri
4/9

Arkadaşının içinden çıkamadığı bir problemi var, ne yaparsın?

Arkadaşlar birbirinin yanında olmalı, ona yanında olduğumu hissettiririm.
Benim derdim başından aşkın, kimseye pek fazla yararlı olamam.
Sorgulamadan yardım ederim. Sadece arkadaşlarıma değil herkese yardımcı olurum.
Muhteşem fikirlerimle 5 dakika içinde problemini ortadan kaldırabilirim.
5/9

Senin için aşk neyi ifade ediyor?

Senin için aşk neyi ifade ediyor?
Aşk her zaman tutkulu olmalı.
Aşk, insanın sakladığı kişiyi en iyi tanıyandır.
Aşk masallardaki gibi olmalı.
Aşka çok inanmam, mantığına uymuyorsa bitirirsin gider.
Hiçbiri
Hepsi
6/9

Peki, yaşını öğrenebilir miyiz?

18 yaş altı
18-24
25-34
35-44
45+
7/9

Sevgilinle ilişkin gittikçe monotonlaşıyor. İlişkini monotonluktan kurtarmak için ne yaparsın?

Sevgilinle ilişkin gittikçe monotonlaşıyor. İlişkini monotonluktan kurtarmak için ne yaparsın?
Emek verdiğim ilişkimi öyle kolay kolay bitiremem. Bir çözüm bulurum.
İlişkiye heyecan katmak için ara sıra farklı deneyimler gerekebilir.
Demek ki âşık değilim.
Sıkılıyorsam ayrılırım. Bir sonraki adaya geçerim.
Biraz tutkuyla monotonluktan çıkmayacak ilişki yok.
Hiçbiri
Hepsi
8/9

Aşk için ne yaparsın?

Aşk için ne yaparsın?
Entrika.
Beni gerçekten anlıyorsa ilişkiyi diri tutmak için her şeyi göze alırım.
Aşk için herkesi silebilirim.
Aşk mı o da ne?
Hiçbiri
Hepsi
9/9

Son olarak seni temsil eden bir içki seçmeni istiyoruz.

Şampanya
Viski
Kırmızı şarap
Tekila
Hiçbiri!

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