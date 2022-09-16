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Dursun Özbek TEM'de! Maç önü görenler şaşkına döndü

16.09.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma öncesi taraftarlar mücadeleye yoğun ilgi gösterirken, maç öncesi Dursun Özbek trafik nedeniyle stada yürüyerek gitti. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 7. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 7. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray sahasında lider Konyaspor ile karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi hem alınan sonuçlar hem de yeni transferlerin de etkisi ile Sarı-Kırmızılı taraftarlar mücadeleye yoğun ilgi gösterirken, stada gidiş yolları adeta kitlendi.

STADA YÜRÜYEREK GİTTİ!

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Yoğun ilgi nedeniyle oluşan trafikten etkilenen isimlerden biri de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olurken, tecrübeli başkan aracından inerek stada yürüyerek gitti. Başkan Dursun Özbek'i gören taraftarlar oldukça şaşırdı.

Galatasaray ile Konyaspor , Süper Lig’de bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Aslan 30 kez sahadan galip ayrılırken, Yeşil-Beyazlılar ise 4 kez rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray’ın 80 golüne, Konyaspor 27 golle karşılık verdi.

İŞTE O ANLAR...

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GALATASARAY KONYASPOR MAÇINDAN KARELER

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Dursun Özbek son dakika galatasaray
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