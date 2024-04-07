Dursun Özbek'ten flaş açıklama! ''Rezil olduk''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bu gerginliğin gitmesi gerektiği taraftarıyım. Gidermemiz lazım. Herkese her seviyede biraz daha Türk futboluna yakışacak hareketler içinde olunmasını diliyorum. Üzgün bir akşam. Ne onlara ne bize bu final yakışmadı. Böyle bir final olmaması gerekirdi. İnsanların bir sefer daha düşünmesini, akşam eve gidince 'Ulan biz ne yaptık' diye iç muhasebe yapmasında fayda var. Hiç güzel olmadı." dedi.

"U19 TAKIMINDAKİ ÇOCUKLARA YAZIK DEĞİL Mİ?"

Dursun Özbek: "Hem maçın ambiyansını bozuyorsunuz hem şenlik havasında geçmesi beklenen bir derbiyi 1 dakikada biten şekle getiriyorsunuz. Çok üzüldüm. Dünyaya rezil olduk. Beklenmedik olaylar bizi üzüyor. U19 takımındaki çocuklara yazık değil mi? Kendi amaçlarınıza bu çocukları neden alet ediyorsunuz? Tarihe kötü geçecek bir kupa finali. Cumhuriyetin 100. yılına yakışmayan bir final oldu."

"BÖYLE BİR POZİSYONU, DURUMU BEKLEMİYORDUK"

Dursun Özbek: "2023 Süper Kupası finali oynadık. İki takım sahaya çıktı. Fakat, üzülerek söylüyorum böyle bir pozisyonu, durumu beklemiyorduk. Güzel Urfa'ya geldik, Urfa'nın güzel insanlarına bu önemli Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin keyfini yaşamaktansa acayip, saçmasapan, aklımıza gelmeyecek bir durumla karşılaştık."

"BU BİR AKIL TUTULMASI"

Dursun Özbek: "Bir sürü şeyler söylediler, U19'la çıkacağız, 9 kişi çıkacağız falan. Bu bir akıl tutulması. Bu bir maç, bir final. Çok önemli 100. yıl kupası. Daha önemlisi Urfa gibi bir şehre bu maçı seyrettirmenin keyfi varken hiç ummadığımız bir şeyle karşılaştık. Hem maçın ambiyansını bozuyorsunuz hem şenlik havasında geçmesi beklenen bir derbiyi 1 dakikada biten şekle getiriyorsunuz. Çok üzüldüm. Dünyaya mahcup olduk. Beklenmedik olaylar bizi üzüyor."

