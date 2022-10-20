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Düzce'de bol miktarda avlanan palamut tezgahlardaki fiyata yansıdı

20.10.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de bol miktarda avlanan palamut tezgahlardaki fiyata yansıdı

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bol miktarda avlanan palamudun tanesi 25-30 liradan satışa sunuluyor.

Gece saatlerinde denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, Akçakoca limanına kasalarca palamutla döndü.

Burada tırlara yüklenen balıklar, Anadolu'nun farklı şehirlerine gönderildi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, bol palamut avcılığının devam ettiğini söyledi.

Küçük, büyük teknelerin palamut dolu kasalarla limana geldiğini anlatan Karakaş, "Dün geceden beri çok ciddi anlamda palamut çıktı. Görüldüğü gibi kamyonlar yetmez hale geldi. Tırlara yüklüyorlar." dedi.

Palamut bolluğunun fiyatları olumlu etkilediğini ifade eden Karakaş, "Çok ciddi avcılık var. Bir müddet daha devam edecek. Balık fiyatları dip yapmış durumda; 25 ila 30 lira arasında değişiyor. Umduğumuzdan fazlasını bulduk." diye konuştu.

Düzce'de bol miktarda avlanan palamut tezgahlardaki fiyata yansıdı

Düzce'de bol miktarda avlanan palamut tezgahlardaki fiyata yansıdı

Düzce'de bol miktarda avlanan palamut tezgahlardaki fiyata yansıdı

Düzce'de bol miktarda avlanan palamut tezgahlardaki fiyata yansıdı

Düzce'de bol miktarda avlanan palamut tezgahlardaki fiyata yansıdı

Düzce'de bol miktarda avlanan palamut tezgahlardaki fiyata yansıdı

Düzce'de bol miktarda avlanan palamut tezgahlardaki fiyata yansıdı

Düzce'de bol miktarda avlanan palamut tezgahlardaki fiyata yansıdı

Düzce'de bol miktarda avlanan palamut tezgahlardaki fiyata yansıdı

Düzce'de bol miktarda avlanan palamut tezgahlardaki fiyata yansıdı

Düzce'de bol miktarda avlanan palamut tezgahlardaki fiyata yansıdı

Düzce'de bol miktarda avlanan palamut tezgahlardaki fiyata yansıdı

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palamut Düzce Akçakoca fiyat tezgah

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