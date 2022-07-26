Düzce'de iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.
Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyü mevkisinde iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Düzce'de iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi
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