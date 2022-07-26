YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce'de iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

26.07.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce'de iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyü mevkisinde iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce'de iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce'de iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce'de iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce'de iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce'de iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce'de iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce'de iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce'de iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce'de iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce'de iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce'de iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Düzce ahşap ev

Düzce Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:39
Öğle
13:07
İkindi
17:03
Akşam
20:25
Yatsı
22:05
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Bursa'daki görüntüler kan dondurmuştu! Perde arkası

Bursa'daki görüntüler kan dondurmuştu! Perde arkası

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.