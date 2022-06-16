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Düzce'de inşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

16.06.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de inşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Düzce'de inşaat halindeki binada çalışma sırasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Uzunmustafa Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada işçilerin izolasyon malzemesi döşediği sırada yangın çıktı.

İşçiler ve mahalle sakinleri yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.

Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen bir kişi, olay yerinde hazır bekletilen ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerince yarım saatte söndürülen yangın hasara neden oldu.

Düzce'de inşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Düzce'de inşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Düzce'de inşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Düzce'de inşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Düzce'de inşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Düzce'de inşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Düzce'de inşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Düzce'de inşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Düzce'de inşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Düzce'de inşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

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