Hava şartlarının rüzgarlı olduğunu, denizin dalga yaptığını anlatan Gür, "Hava bugünlerde estiği için palamut az. Maliyetler yüksek, mecbur fiyatlar biraz yüksek kalıyor. Şu anda palamut tanesi 35 ila 50 lira arasında satılıyor. 1 kilo 100 gram palamut 50, 600 gram 35, 3 tanesi 100 liradan satılıyor. Hava şartları iyi olacak gibi görünüyor. İyi hava yaparsa palamut bollaşır ve fiyatlar da düşer." dedi.

Düzce'de palamut azlığı tezgahlarda fiyat artışına neden oldu

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