Düzce'de selde mahsur kalan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı

Düzce'de sel nedeniyle üç gündür mahsur kalan 100'e yakın manda ve inek, bot yardımıyla bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince güvenli bölgeye alındı.

Kentte etkili olan selde çok sayıda hayvan telef olurken, bazı bölgelerde mahsur kalan büyükbaş hayvanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün de katıldığı çalışmalarda, bot yardımıyla Üçyol ve Fevziye köylerindeki meralara ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalan 100'e yakın manda ve ineği kurtardı.