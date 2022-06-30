Düzce'de sel nedeniyle üç gündür mahsur kalan 100'e yakın manda ve inek, bot yardımıyla bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince güvenli bölgeye alındı.
Kentte etkili olan selde çok sayıda hayvan telef olurken, bazı bölgelerde mahsur kalan büyükbaş hayvanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün de katıldığı çalışmalarda, bot yardımıyla Üçyol ve Fevziye köylerindeki meralara ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalan 100'e yakın manda ve ineği kurtardı.
Düzce'de selde mahsur kalan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz