İlk bilgilere göre kepçenin, jandarmayla birlikte geçişi sırasında köprünün bir kısmının çöktüğünü kaydeden Vali Atay, "Köprünün bir tarafı çöküyor, kepçenin bir anda sularda kaybolduğu söyleniyor." dedi.

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışma başlatıldı

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