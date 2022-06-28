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Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışma başlatıldı

28.06.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışma başlatıldı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Vali Cevdet Atay, AA muhabirine, Kaymakamlıkta çalışan bir kepçe operatörünün köprüden geçerken talihsiz bir olay yaşandığını belirtti.

İlk bilgilere göre kepçenin, jandarmayla birlikte geçişi sırasında köprünün bir kısmının çöktüğünü kaydeden Vali Atay, "Köprünün bir tarafı çöküyor, kepçenin bir anda sularda kaybolduğu söyleniyor." dedi.

Atay, hemen bütün ekiplerin harekete geçtiğini ve kepçe operatörünün bulunması için çalışma başlatıldığını aktardı.

Üçköprü mevkisinde ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışma başlatıldı

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışma başlatıldı

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışma başlatıldı

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışma başlatıldı

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışma başlatıldı

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışma başlatıldı

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışma başlatıldı

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışma başlatıldı

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışma başlatıldı

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışma başlatıldı

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışma başlatıldı

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışma başlatıldı

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