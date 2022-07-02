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Düzce'ye içme suyu sağlayan ana şebeke hattındaki arıza giderilmeye çalışılıyor

02.07.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Belediyesi: - "Ekiplerimiz arızaya anında müdahale etmiş olup, suların gece saatlerinde verilmesi planlanmaktadır"

Düzce'de sel nedeniyle hasar gören ana şebeke hattında bu kez basınçtan kaynaklı meydana gelen arızanın hızla giderilerek gece saatlerinde kente yeniden su verilmesinin planlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağışların ardından Düzce'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Uğur Suyu regülatörüne giden 600 metrelik yol ve ana su hattının hafta başında çökerek sel sularına karıştığı anımsatıldı.

Hasarın ardından kriz masası oluşturan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, yeni regülatör oluşturulması kararı aldığı belirtildi.

600 metrelik yolun yeniden yapılması için zamana ihtiyaç olduğundan dolayı B planını devreye alan ekiplerin, yine Uğur Suyu üzerinde 3 yeni havuz oluşturarak bypass yöntemiyle ana şebeke hattını alternatif hat ile bağladığı kaydedildi.

Üç gün boyunca yürütülen çalışmaların ardından şehre dün gece yeniden su verilmeye başlandığı ancak söz konusu ana hatta bu kez basınçtan kaynaklı arıza meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Ekiplerimiz arızaya anında müdahale etmiş olup, suların gece saatlerinde verilmesi planlanmaktadır. Bu zor süreçte gösterdiğiniz anlayıştan dolayı teşekkür ederiz." bilgisine yer verildi.

Düzce'ye içme suyu sağlayan ana şebeke hattındaki arıza giderilmeye çalışılıyor

- Düzce Belediyesi: - "Ekiplerimiz arızaya anında müdahale etmiş olup, suların gece saatlerinde verilmesi planlanmaktadır"

Düzce'ye içme suyu sağlayan ana şebeke hattındaki arıza giderilmeye çalışılıyor

Düzce'ye içme suyu sağlayan ana şebeke hattındaki arıza giderilmeye çalışılıyor

Düzce'deki selde hasar gören ana su şebeke hattı onarılmaya çalışılıyor

Düzce'deki selde hasar gören ana su şebeke hattı onarılmaya çalışılıyor

Düzce'deki selde hasar gören ana su şebeke hattı onarılmaya çalışılıyor

Düzce'deki selde hasar gören ana su şebeke hattı onarılmaya çalışılıyor

Düzce'deki selde hasar gören ana su şebeke hattı onarılmaya çalışılıyor

Düzce'deki selde hasar gören ana su şebeke hattı onarılmaya çalışılıyor

Düzce'deki selde hasar gören ana su şebeke hattı onarılmaya çalışılıyor

Düzce'deki selde hasar gören ana su şebeke hattı onarılmaya çalışılıyor

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Anahtar Kelimeler:
sel Düzce arıza

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