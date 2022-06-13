EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. E-OKUL E-KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2022! 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır?

E-OKUL E-KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2022! 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır?

13.06.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E- Okul'da E-Karne görüntüleme ekranı ve 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulamasının nasıl yapılacağı veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda kişi 17 Haziran Cuma gününe sayılı günler kala internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İşte E- Okul üzerinden E-Karne görüntüleme ekranı...

E- Okul E-Karne görüntüleme ekranı ve '2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır?' sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya ilişkin açıklamada bulunmuş ve bir süre önce 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini internet sitesinde yayımlamıştı. Peki 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İşte E- Okul üzerinden E-Karne görüntüleme ekranı...

E-OKUL E-KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2022!

E- Okul E-Karne görüntüleme ekranı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2021-2022 dönem sonu karne, takdir ve teşekkür belgeleri 17 Haziran Cuma günü okullarda verilecek. Öte yandan e-Okul sistemine giriş yaparak da karne görüntülemesi yapılabilmektedir.

20221-2022 2. DÖNEM E-KARNE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

20221-2022 2. DÖNEM E-KARNE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Okul sistemine https://eokulyd.meb.gov.tr internet sitesinden giriş yapılıyor. Hem veliler hem de öğrencilerin "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları sonrasında ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekmektedir.

TAKDİR - TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA 2022!

TAKDİR - TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA 2022!
E-Okul üzerinden takdir-teşekkür hesaplama yapılabilmektedir. Yalnız konuya ilişkin en önemli husus, hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenlerin öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerektiğidir.
Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler. Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.

TAKDİR - TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA, NASIL ALINIR?

TAKDİR - TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA, NASIL ALINIR?
Takdir Teşekkür belgesi hesaplama ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenilebiliyor. Takdir ve Teşekkür belgeleri e-Okul üzerinden elektronik ortamda erişime açılacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
e-okul Karne Milli Eğitim Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

İlginizi Çekebilir

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.