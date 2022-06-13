E-OKUL E-KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2022! 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır?

E- Okul E-Karne görüntüleme ekranı ve '2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır?' sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya ilişkin açıklamada bulunmuş ve bir süre önce 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini internet sitesinde yayımlamıştı. Peki 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır? İşte E- Okul üzerinden E-Karne görüntüleme ekranı...

E-OKUL E-KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2022!

E- Okul E-Karne görüntüleme ekranı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2021-2022 dönem sonu karne, takdir ve teşekkür belgeleri 17 Haziran Cuma günü okullarda verilecek. Öte yandan e-Okul sistemine giriş yaparak da karne görüntülemesi yapılabilmektedir.

20221-2022 2. DÖNEM E-KARNE SORGULAMA NASIL YAPILIR? E-Okul sistemine https://eokulyd.meb.gov.tr internet sitesinden giriş yapılıyor. Hem veliler hem de öğrencilerin "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları sonrasında ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekmektedir.

TAKDİR - TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA 2022! E-Okul üzerinden takdir-teşekkür hesaplama yapılabilmektedir. Yalnız konuya ilişkin en önemli husus, hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenlerin öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerektiğidir.

Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler. Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.