Ebru Şallı'nın 18 yaşındaki oğlu Beren Tan kaslı vücuduyla hayran bıraktı

Eski manken Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle hayata veda etmişti. Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı adeta yıkılmıştı. 9 yaşındaki Pars'ın "Ponçik sen hep benimlesin" yazılı mezar taşı ise yürek dağlamıştı.

Ebru Şallı, 2019 yılı mayıs ayında verdiği bir röportajda "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz" demişti.

Evlat acısı yaşayan ve zor günler geçiren eski manken Ebru Şallı teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da bulmuştu. Şallı büyük oğlu Beren Tan'a sıkı sıkıya sarıldı.

Zor günler geçiren Ebru Şallı hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor.



Eski manken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça bahsettiriyor. 45 yaşındaki Ebru Şallı son olarak oğlu Beren ile tatil pozlarını paylaştı.



18 yaşındaki Beren Tan ise yakışıklılığı ve kaslı vücuduyla sosyal medyayı ilgi odağı oldu.