YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de bir kadın, oğlunun ateşe verdiği iddia edilen evde çıkan yangında yaralandı

Edirne'de bir kadın, oğlunun ateşe verdiği iddia edilen evde çıkan yangında yaralandı

20.06.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir kadın, oğlunun ateşe verdiği iddia edilen evde çıkan yangında yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de evde çıkan yangında bir kadın yaralandı.

İddiaya göre Ü.D, Talatpaşa Mahallesi Jandarma Ahmet Bahçın Sokak'taki binada annesi S.B'nin ikinci kattaki evini yanıcı maddeyle ateşe verdi.

Alevleri gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.

Evden çıkarılan ve vücudunda yanıklar oluşan S.B, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Ü.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne'de bir kadın, oğlunun ateşe verdiği iddia edilen evde çıkan yangında yaralandı

Edirne'de bir kadın, oğlunun ateşe verdiği iddia edilen evde çıkan yangında yaralandı

Edirne'de bir kadın, oğlunun ateşe verdiği iddia edilen evde çıkan yangında yaralandı

Edirne'de bir kadın, oğlunun ateşe verdiği iddia edilen evde çıkan yangında yaralandı

Edirne'de bir kadın, oğlunun ateşe verdiği iddia edilen evde çıkan yangında yaralandı

Edirne'de bir kadın, oğlunun ateşe verdiği iddia edilen evde çıkan yangında yaralandı

Edirne'de bir kadın, oğlunun ateşe verdiği iddia edilen evde çıkan yangında yaralandı

Edirne'de bir kadın, oğlunun ateşe verdiği iddia edilen evde çıkan yangında yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın

Edirne Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:32
Öğle
13:20
İkindi
17:22
Akşam
20:58
Yatsı
22:53
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.