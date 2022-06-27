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Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü

27.06.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

EDİRNE (AA) - Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Sinanköy ile Çömlekakpınar köyleri arasındaki buğday tarlasında hasat sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki tarlalara sıçradı.

Köy sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeye haber verdi.

Yaklaşık 10 kişiye ait 150 dönüm alana yayılan alevler, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

- "Çok az bir buğday tarlası biçilmemişti, geri kalan yerlerin hepsi biçilmişti"

Söndürme çalışmalarına katılan köy sakinlerinden İlyas Doğan, AA muhabirine, yangının buğday almaya gelen kamyonun egzozundan çıkan kıvılcım nedeniyle başladığını ileri sürdü.

Sinanköy sakinleri olarak yangını görür görmez traktörlerle söndürme çalışmasına katıldıklarını anlatan Doğan, "En kısa sürede müdahale ettik. Şu anda çok büyük bir zarar yok. Çok az bir buğday tarlası biçilmemişti, geri kalan yerlerin hepsi biçilmişti. Tüm arkadaşlara teşekkür ederim." dedi.

Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü

- Yaklaşık 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü.

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