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Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

28.09.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Sabah etkili olmaya başlayan siste, sürücüler trafikte seyretmekte zorlanırken polis ekipleri yoğun noktalarda uyarılar yapıyor.

Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kentte tarihi yapılar da sis bulutu altında kaldı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sis

Edirne Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:34
Sabah
07:00
Öğle
13:10
İkindi
16:29
Akşam
19:09
Yatsı
20:29
Edirne ECZANELER
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