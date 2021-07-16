Ege'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

İZMİR (AA) - İzmir, Aydın, Uşak ve Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İzmir'de Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla millete sesleniş konuşması ekranlardan izlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarihine altın harflerde yazıldığını söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz destanını asla unutmayacağını belirten Köşger, "Bu şanlı mücadelede kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet bayrak, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerler uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi sonsuz minnet şükran ve rahmetle yad ediyorum." dedi.

Darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde destansı bir direnişle bozguna uğratıldığını vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:

"Hainleri nereden devşirirseniz devşirin, içimize de sızdırsanız, üniforma da giydirseniz, eline silah da verseniz, tanka topa da bindirseniz, F-16'yı da verseniz karşısında çıplak göğsüyle imanıyla durmuş ve püskürtmesini bilmiştir milletimiz. Bunu da tüm dünyaya bir kere daha göstermiştir."

Vali Köşger'in konuşmasının ardından şehitler için Kuran'ı Kerim tilaveti yapıldı, mehter takımı marşlar seslendirdi.

Darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci askerler tarafından açılan ateşle gazi olan 53 yaşındaki emekli astsubay Yılmaz Lale de konuşma yaptı.

Etkinliğin düzenlendiği meydanda sivil toplum kuruluşları vatandaşlara ikramlarda bulundu. Gün batımında meydanda toplanan binlerce kişi elinde Türk bayrağıyla söylenen marşlara eşlik etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti ve iş dünyasının temsilcileri, rektörler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program saat 00.13 itibarıyla kentteki tüm camilerde sela okunmasının ardından son buldu.

- Aydın

Aydın’daki program ise Atatürk Kent Meydanında yapıldı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrağıyla alanda yerini aldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşma yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "15 Temmuz'da bu meydanları siz doldurdunuz, bu ülkeye kast edenlere haddini bir kez daha bildirdiniz. Anti demokratik pek çok müdahale denendi. Hepsi de Türkiye'yi on yıllarca geriye götürdü. Yüzlerce cana mal oldu. Devletin içine yuvalanan FETÖ ihanet çetesi milletin tankını ve tüfeğini milletin üzerine çevirdi, canlara kast etti. Türk milleti, kazandığı bu demokrasi zaferiyle top, tank, uçak ve mermilere karşı onurlu direnişiyle bağımsızlığından ve demokrasiden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamış, birçok ulusa da yol gösterici olmuştur." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından 15 Temmuz belgeseli ve o geceye ilişkin videoların gösterimi yapıldı. Ney ve semazen dinletisinin ardından mehteran takımı gösteri yaptı. İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından dua okundu.

Söke ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen program 21.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla millete sesleniş konuşması yansıtıldı. Program, 15 Temmuz günü Söke'de olan olayların dev ekrana yansıtması ile devam etti. Daha sonra şehitler için Kuran-ı Kerim okundu.

- Denizli

Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, Büyükşehir Belediye binasındaki dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği Millete Sesleniş hitabını izleyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının marşları ile konservatuvar ekibinden ilahi ve kahramanlık türkülerini dinledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında milli sporcuların katılımıyla "sancak koşusu" yapıldı. Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu önünden başlayan etkinlikte 100 metre arayla konumlanan milli sporcular, sırayla taşıdıkları sancağı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na ulaştırdı. 25 milli sporcunun görev aldığı etkinlikte milli sporcu Mehmet Haydar Türk, Vali Ali Fuat Atik'e sancağı takdim etti.

Vali Atik sancağı öperek teslim alırken, koşuya katılan sporculara teşekkür belgesi verdi.

Vali Ali Fuat Atik, törende yaptığı konuşmada, kentin 15 Temmuz gecesi milli mücadele ruhuyla sokaklara indiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toprağını parçalamak isteyen, bizden gibi görünüp bizim gibi olmayan, dini kisve altında vatandaşımızı kandırmış teröristlere karşı, Denizli'den bir ses haykırdı. Vatanımıza, milletimize sahip çıktığınız için sizlere sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Denizli 1919'da gösterdiği kahramanlığı 5 yıl önce de gösterdi. Bu benim Denizlili vatandaşlarımın genlerinde var. Allah hepinizden razı olsun. Bizi Anadolu topraklarından söküp atmak için türlü türlü oyunlar denediler ama başaramadılar, başaramayacaklar. Özellikle son yıllarda ülkemizin istikrarlı gidişatını bozmak isteyen, bu istikrarı hazmedemeyen, Türk milletinin ağaya kalkmasını, Türklerin şahlanmasını hazmedemeyenler maşa olarak elemanlarını, kudurmuş köpeklerini sahneye sürdüler. Çok şükür böyle bir milletin evladıyım. Biz bu vatanı böldürtmeyceğiz."

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da "Şükürler olsun ki sizler, vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz, 81 ilde tüm kardeşlerimiz imanıyla, inancıyla, vatan sevgisiyle, bayrak aşkıyla kıyama kalktı, darbecilere geçit vermediniz. Ve ülkemizi bütün tuttunuz, bugün bayrağımızın dalgalanması sizleriz sayesinde oldu." diye konuştu.

Programa, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından okunan selanın ardından dua yapıldı.

- Uşak

Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Kuran-Kerim okunup, dua edildi.

Programda konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "15 Temmuz gecesi, milletimizin nasıl yekvücut olduğunun kanıtı olarak tarihimize yazılan son destandır. Bu aziz milletin, kanının son damlasına kadar mücadele etmesi gerekse bile hainlere geçit vermeyeceğinin göstergesidir. O gece, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceği, tüm dünyaya bir kez daha kanıtlanmıştır. Türk milleti hep bir ağızdan demokrasiyi, egemenlik haklarını, kutsallarını ve değerlerini koruyacağını, savunacağını haykırmıştır. Aziz milletimiz şanlı bayrağımızın altında, vatanımızda ilelebet özgür yaşayacağını, Cumhuriyetimizin payidar olacağını tüm dünyaya göstermiştir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bir milletin kendi topraklarına ihanet eden hainlere karşı birlik olup tüm gücüyle direndiği, canını hiçe sayıp korkusuzca vatanını ve bayrağını savunduğu gündür." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Uşak Belediyesi Kent Orkestrası sevilen türküleri ve marşları seslendirdi. Meydandaki vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.

Şiir dinletileriyle devam eden programda, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Türkiye Geçilmez" isimli kısa film gösteriminin ardından mehteran takımı gösteri yaptı.