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Eğirdir'de Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışları düzenlendi

21.08.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğirdir'de Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışları düzenlendi

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Eğirdir Oral-B Triatlon Final Yarışları tamamlandı.

Eğirdir Belediyesince liman bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 450 sporcu yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında ter döktü.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine, etkinliğin bu yıl 19. kez düzenlendiğini söyledi.

Eğirdir'de 450'si sporcu olmak üzere 500 kişinin yarışlara katıldığını belirten Yalçınkaya, "Seneye bu organizasyonu biraz daha büyüteceğiz. Burada artık kulüpler kurulacak ve seneye Eğirdir'in çocukları da burada yarışacaklar. Federasyon olarak üzerimize düşen desteği sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Isparta Valisi Aydın Baruş, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök yarışlarda dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Eğirdir Oral-B Triatlonu'nda derece yapan sporcular şöyle:

Elit Erkekler: 1- Kıvanç Şahinkaya, 2- Burçak Özer, 3- Arda Depe

Elit Kadınlar: 1- Birsu Ulkat, 2- İpek Uyar, 3- Çığıl Uzun

Genç Erkekler: 1- Emir Aracı, 2- Taha Erken, 3- Burak Çağdaş

Genç Kadınlar: 1- Selinay Tuğçe Kır, 2- Özlenen İpek Günat

Yıldız Erkekler: 1- Arda Aracı, 2- Türker Kemal Kıyak, 3- Andrey Yerofeyev

Yıldız Kadınlar: 1- Irmak Şereflioğlu, 2- Mürya Karayel, 3- Hatice Buse Ertekin

Eğirdir'de Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışları düzenlendi

Eğirdir'de Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışları düzenlendi

Eğirdir'de Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışları düzenlendi

Eğirdir'de Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışları düzenlendi

Eğirdir'de Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışları düzenlendi

Eğirdir'de Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışları düzenlendi

Eğirdir'de Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışları düzenlendi

Eğirdir'de Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışları düzenlendi

Eğirdir'de Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışları düzenlendi

Eğirdir'de Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışları düzenlendi

Eğirdir'de Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışları düzenlendi

Eğirdir'de Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışları düzenlendi

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Eğirdir oral b triatlon yaris

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