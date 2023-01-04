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Ekmek Teknesi'nin 'Ölü'sü bambaşka biri oldu! Mehmet Usta'nın bu halini unutun

04.01.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

48 yaşındaki tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Usta son haliyle görenleri şaşırttı. Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen, atv'nin sevilen dizisi Ekmek Teknesi'nde 'Ölü' karakteri ile gönüllerde taht kurtan Mehmet Usta'nın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Yönetmenliğini Osman Sınav, Sadullah Şentürk, Gürsel Ateş, Metin Günay'ın yaptığı, senaristliğini Raci Şaşmaz, Mehmet Turgut, Hasan Kaçan, Elif Aktuğ, Bahadır Özdener, Ömer Lütfi Mete'nin üstlendiği ve başrollerinde Hasan Kaçan, Savaş Dinçel, Esin Civangil, Peker Açıkalın, Kadir Çöpdemir, Ekin Türkmen, Ahmet Yenilmez, Melike Güner, Eray Demirkol, Suna Pekuysal gibi isimlerin paylaştığı bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren dizisi Ekmek Teknesi dizisi hala günümüzde büyük bir ilgi görüyor.

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atv'nin hafızalara kazınan dizisi Ekmek Teknesi'nde Heredot Cevdet'in kahvedeki hikayelerine eşlik eden 'Ölü' karakteri ile dikkat çeken Mehmet Usta'nın son hali sosyal medyayı salladı.

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Ekmek Teknesi'ndeki 'Ölü' ve Bez Bebek 'Joker' karakteriyle oldukça ünlenen Mehmet Usta'nın değişimi herkesi şaşırttı.

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Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü Mehmet Usta'nın son halini görenler aynı kişi olduğuna inanamadı.

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İşte Mehmet Usta'nın son hali...
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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
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