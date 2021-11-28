El Kızı'nın Seher'i Çağla Şimşek cesur Instagram pozlarıyla gündemde!

Başrollerini İsmail Ege Şaşmaz ve Sevda Erginci'nin paylaştığı El Kızı dizisinde canlandırdığı 'Seher' karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Çağla Şimşek, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla büyük beğeni topluyor.
BİRÇOK GÜÇLÜ PROJEDE YER ALDI
1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da doğan Çağla Şimşek, Samsunlu bir baba ve Gümüşhaneli bir annenin kızı olarak dünyaya geldi.
Küçük yaşta sektöre atılan oyuncu, keşfediliş hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:
Annemle doktora giderken yolda Osman Yağmurdereli bizi görmüş, beni çok sevmiş. Anneme kartını vermiş ve 'Setimize gel' demiş. Annem de beni sete götürmüş. Sonra 'Elveda Derken' dizisine başladım.
Çağla Şimşek, Kırmızı Işık, Kayıp Prenses, Cuma'ya Kalsa, Küçük Gelin, Elif ve Kardeşlerim gibi ses getiren yapımlarda rol aldı.
Sosyal medyayı epey aktif kullanan oyuncunun, Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. İşte Çağla Şimşek'in Instagram pozları:
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