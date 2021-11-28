El Kızı'nın Seher'i Çağla Şimşek cesur Instagram pozlarıyla gündemde!

1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da doğan Çağla Şimşek, Samsunlu bir baba ve Gümüşhaneli bir annenin kızı olarak dünyaya geldi.

Annemle doktora giderken yolda Osman Yağmurdereli bizi görmüş, beni çok sevmiş. Anneme kartını vermiş ve 'Setimize gel' demiş. Annem de beni sete götürmüş. Sonra 'Elveda Derken' dizisine başladım.