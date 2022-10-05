ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Dar Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine binadaki vatandaşlar tahliye edildi, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu çatıda hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
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