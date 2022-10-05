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Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

05.10.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Dar Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine binadaki vatandaşlar tahliye edildi, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu çatıda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

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yangın Elazığ çatı

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