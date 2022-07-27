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Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

27.07.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunan iki grup, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karşılaştı.

İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.

Yaralılar, kavganın yaşandığı hastane ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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