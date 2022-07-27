ELAZIĞ (AA) - Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Aralarında husumet bulunan iki grup, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karşılaştı.
İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.
Yaralılar, kavganın yaşandığı hastane ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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