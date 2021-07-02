Elazığ'da yangın nedeniyle buğday tarlası, meyve ağaçları ve üzüm bağları zarar gördü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan yangın, yaklaşık 500 dönüm buğday ekili alan, meyve ağaçlarının bulunduğu bahçe ve üzüm bağlarında zarara yol açtı.

Merkeze bağlı Çakıl Köyü'nde buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki buğday tarlaları ve bahçe ile üzüm bağlarına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler, köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 500 dönüm buğday ekili alan, meyve ağaçlarının bulunduğu bahçe ve üzüm bağları zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.