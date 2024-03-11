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  4. Elif Karlı oğluyla yaşadığı 4+1 evinin kapılarını açtı! Evin manzarası kendine hayran bıraktı

Elif Karlı oğluyla yaşadığı 4+1 evinin kapılarını açtı! Evin manzarası kendine hayran bıraktı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
11.03.2024 09:22
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Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programının bu haftaki konuğu şarkıcı Elif Karlı oldu. Şarkıcının siyah ve kahve tonlarının hakim olduğu ev dekorasyonu dikkat çekti.

Sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” programına konuk olan Elif Karlı'nın evi çok beğenildi.

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EVİNDE SİYAH VE ACI KAHVE TONLARI HAKİM

Evrim Akın bu hafta, ünlü şarkıcı Elif Karlı’nın evine konuk oldu. Karlı, oğlu Alperen Karlı ile birlikte yaşadığı evin kapılarını "Manzaram çok güzel" diyerek açtı.

4+1 evin dekorasyonunda siyah ve acı kahve tonları hakim... Bir otelin lobisi gibi olan evin dizaynı oldukça dikkat çekiyor.

Şarkıcının salonunda birbirinden şık aksesuarlar, göz alıcı objeler ve manzaraya ışık tutan boydan bıya camlar görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Kolyeler, küpeler,gözlükler, birirbirinden şık elbiseler... Elif Karlı'nın giyinme odası görenleri şaşırttı. Oda da yok yok. 

Şarkıcının evinini bir çok yerinde antika bulunuyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Elif Karlı Evrim Akın
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