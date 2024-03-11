Oscar'da 'En İyi Kadın Oyuncu ' Emma Stone oldu! Elbisesi patladı: "Çok bunaltıcı"

Merakla beklenen Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da Jimmy Kimmel'ın sunuculu ile gerçekleşti. Geceye ünlü isimler akın ederken kazananlar merak konusu oldu.

Oscar Ödülleri'ne Oppenheimer 7 ödül kazanarak damga vurdu. ''En İyi Kadın Oyuncu'' Oscar'ı ise Poor Things filmindeki rolüyle Emma Stone'a gitti. Stone ödülünü almak için sahneye çıktığında zor anlar yaşadı.

Emma sahnede yürürken elbisesinde bir sorun olduğunun sinyalini verdi ve bunu duygusal kabul konuşması sırasında hemen kabul etti.

ELBİSESİYLE ZOR ANLAR YAŞADI

Duygusal konuşması sırasında başarılı oyuncu "Ne dediğimi bilmiyorum, aman tanrım, kesinlikle... iyiyim" diyerek elbisenin arkasındaki sorunu da elleriyle gösterdi.

Oyuncu "Elbisem yırtıldı. Gayet eminim. Oh, oğlum, bu gerçekten -- bu gerçekten çok bunaltıcı. Üzgünüm" diyerek yaşadığı zorluğu ifade etti.

Emma Stone ayrıca konuşmasında "İnkar edebilirdim ama bu anın hayalini o kadar uzun zamandır kuruyordum ki, bunun gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyordu ve şimdi burada duruyorum ve her şey aklımdan uçup gitti" dedi.







