Elizabeth'in ölümünü, koronavirüsü ve Rusya - Ukrayna savaşını bilen kahin, Dünya Kupası'ndaki finalin adını açıkladı!

FIFA Dünya Kupası, Katar - Ekvador maçıyla birlikte resmen başladı. Dünyadaki tüm fubolseverlerin merakla beklediği ilk karşılaşma; Ekvador'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, goller Fenerbahçeli Enner Valencia'dan geldi. Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte lakabı 'Yaşayan Nostradamus' olan Brezilyalı kahin Athos Salome, finalde karşılaşacak olan takımlarla ilgili bir kehanette bulundu.