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Elizabeth'in ölümünü, koronavirüsü ve Rusya - Ukrayna savaşını bilen kahin, Dünya Kupası'ndaki finalin adını açıkladı!

20.11.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası'nda geri sayım tamamlandı ve 4 yıldır büyük merakla beklenen turnuva başladı. Daha önce İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünü, koronavirüs pandemisini ve Rusya - Ukrayna savaşını öngören Brezilyalı kahin Athos Salome, Dünya Kupası'nda finale çıkacak olan takımlar için açıklama yaptı. "Yaşayan Nostradamus" lakaplı kahinin kendi ülkesi Brezilya'ya finale çıkacak olan takımlar arasında yer vermemesi ise dikkat çekti. İşte detaylar...

FIFA Dünya Kupası, Katar - Ekvador maçıyla birlikte resmen başladı. Dünyadaki tüm fubolseverlerin merakla beklediği ilk karşılaşma; Ekvador'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, goller Fenerbahçeli Enner Valencia'dan geldi. Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte lakabı 'Yaşayan Nostradamus' olan Brezilyalı kahin Athos Salome, finalde karşılaşacak olan takımlarla ilgili bir kehanette bulundu.

KEHANETİ OLAY YARATTI

DAHA ÖNCEKİ KEHANETLERİ

DAHA ÖNCEKİ KEHANETLERİ

Daha önce İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün, koronavirüs pandemisinin ve Rusya - Ukrayna savaşının yaşanacağını bildiğini dile getirwen Salome, 18 Aralık'ta oynanacak olan final için açıklama yaptı.

"BREZİLYA FİNALDE OLMAYACAK"

"BREZİLYA FİNALDE OLMAYACAK"

''Umalım ve dua edelim ki Dünya Kupası oynanırken, büyük kazalar yaşanmasın. Gökten düşen uçaklar olmasın" diyen Brezilyalı kahin, favori olarak gösterilen ülkesinin finalde yer alamayacağını söyledi.

ARJANTİN - FRANSA FİNALİ

ARJANTİN - FRANSA FİNALİ

Arjantin ile Fransa'nın finalde karşılaşacaklarını öne süren Salome, şampiyon olacak takımla ilgili ise herhangi bir yorumda bulunmadı.

NASIL OLUR?

NASIL OLUR?

İki ekibin de finalde karşı karşıya gelmeleri için gruplarını lider bitirmeleri gerekiyor. Takımlardan biri ikinci sırada yer alırsa iki ekip de son 16 turunda kozlarını paylaşacak.

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