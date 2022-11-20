Elizabeth'in ölümünü, koronavirüsü ve Rusya - Ukrayna savaşını bilen kahin, Dünya Kupası'ndaki finalin adını açıkladı!

FIFA Dünya Kupası, Katar - Ekvador maçıyla birlikte resmen başladı. Dünyadaki tüm fubolseverlerin merakla beklediği ilk karşılaşma; Ekvador'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, goller Fenerbahçeli Enner Valencia'dan geldi. Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte lakabı 'Yaşayan Nostradamus' olan Brezilyalı kahin Athos Salome, finalde karşılaşacak olan takımlarla ilgili bir kehanette bulundu.
Daha önce İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün, koronavirüs pandemisinin ve Rusya - Ukrayna savaşının yaşanacağını bildiğini dile getirwen Salome, 18 Aralık'ta oynanacak olan final için açıklama yaptı.
''Umalım ve dua edelim ki Dünya Kupası oynanırken, büyük kazalar yaşanmasın. Gökten düşen uçaklar olmasın" diyen Brezilyalı kahin, favori olarak gösterilen ülkesinin finalde yer alamayacağını söyledi.
Arjantin ile Fransa'nın finalde karşılaşacaklarını öne süren Salome, şampiyon olacak takımla ilgili ise herhangi bir yorumda bulunmadı.
İki ekibin de finalde karşı karşıya gelmeleri için gruplarını lider bitirmeleri gerekiyor. Takımlardan biri ikinci sırada yer alırsa iki ekip de son 16 turunda kozlarını paylaşacak.