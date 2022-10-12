Son dakika: Galatasaray efsanesi Muslera emeklilik kararını açıklamıştı! Son maçı belli oldu...

Yeni sezonda şampiyonluk kupasının sahibi olarak hasrete Okan Buruk ile son vermek isteyen Galatasaray, taraftarını mutlu etmek isterken gelen isimler kadar takımdan ayrılan isimler de ses getirmişti. Sarı-Kırmızılılar'da yeni sezon öncesi büyük bir kadro revizyonu yaşanırken, 2011 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyen ve Sarı-Kırmızılılar'ın kazandığı başarılarda büyük paya sahibi olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde yaptığı 'emeklilik' açıklamasıyla Galatasaray taraftarını derinden üzmüştü.

O SÖZLERİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI!

Başarılı file bekçisi, Uruguay'da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada emekli olmak istediği takımı duyurdu. Muslera'nın futbolu Galatasaray'da bırakmasını isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, deneyimli kalecinin kararını öğrendikten sonra adeta hayal kırıklığına uğramıştı. 36 yaşındaki Muslera yaptığı açıklamada, "Futbolu başladığım yer olan Montevideo Wanderers'da bitirmek isterim." ifadelerini kullanmıştı.

SON MAÇI BELLİ OLDU

Galatasaray’la iki yıllık daha sözleşmesi bulunan Uruguay futbolunun efsane ismi bu kararını milli takımın genç teknik direktörü Diego Alonso ve sportif direktör Jorge Giordano ile de paylaşırken, Muslera’nın hedefi Katar’daki Dünya Kupası’ndan sonra veda etmek, iki sezon daha Galatasaray’da devam etmek. Daha sonra ülkesine dönüp, futbolu Nacional’de bırakmak. Böylece Muslera milli takım formasını son olarak bu sene Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'nda giyecek. Güney Amerika’nın Dünya Kupası grup elemelerinde oynanan son 4 maçta forma giyemeyen Muslera, daha sonra oynanan 6 hazırlık maçında çok fazla forma şansı bulamamıştı.