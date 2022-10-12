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Son dakika: Galatasaray efsanesi Muslera emeklilik kararını açıklamıştı! Son maçı belli oldu...

12.10.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın 2011 yılında Lazio'dan 6.75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve geldiği günden bu yana 1 numaranın vazgeçilmezi olarak Sarı-Kırmızılılar ile 5 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşama başarısı gösteren Uruguaylı file bekçisi, geçtiğimiz günlerde emeklilik kararı aldığını duyurmuş ve bu kararı Galatasaray camiasında büyük bir üzüntü yaratmıştı. Muslera'nın bu kararının ardından milli takım için de yeni bir karar aldı. İşte detaylar...

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezonda şampiyonluk kupasının sahibi olarak hasrete Okan Buruk ile son vermek isteyen Galatasaray, taraftarını mutlu etmek isterken gelen isimler kadar takımdan ayrılan isimler de ses getirmişti. Sarı-Kırmızılılar'da yeni sezon öncesi büyük bir kadro revizyonu yaşanırken, 2011 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyen ve Sarı-Kırmızılılar'ın kazandığı başarılarda büyük paya sahibi olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde yaptığı 'emeklilik' açıklamasıyla Galatasaray taraftarını derinden üzmüştü.

O SÖZLERİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI!

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Başarılı file bekçisi, Uruguay'da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada emekli olmak istediği takımı duyurdu. Muslera'nın futbolu Galatasaray'da bırakmasını isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, deneyimli kalecinin kararını öğrendikten sonra adeta hayal kırıklığına uğramıştı. 36 yaşındaki Muslera yaptığı açıklamada, "Futbolu başladığım yer olan Montevideo Wanderers'da bitirmek isterim." ifadelerini kullanmıştı.

SON MAÇI BELLİ OLDU

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Galatasaray’la iki yıllık daha sözleşmesi bulunan Uruguay futbolunun efsane ismi bu kararını milli takımın genç teknik direktörü Diego Alonso ve sportif direktör Jorge Giordano ile de paylaşırken, Muslera’nın hedefi Katar’daki Dünya Kupası’ndan sonra veda etmek, iki sezon daha Galatasaray’da devam etmek. Daha sonra ülkesine dönüp, futbolu Nacional’de bırakmak. Böylece Muslera milli takım formasını son olarak bu sene Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'nda giyecek. Güney Amerika’nın Dünya Kupası grup elemelerinde oynanan son 4 maçta forma giyemeyen Muslera, daha sonra oynanan 6 hazırlık maçında çok fazla forma şansı bulamamıştı.

FERNANDO MUSLERA'NIN EMEKLİLİK KARARI

"DÜNYA KUPASI'NDAN ZEVK ALIYORUM"

"DÜNYA KUPASI'NDAN ZEVK ALIYORUM"
"Dünya Kupası yaklaşıyor ve ben tam zamanlı antrenman yapıyorum, takımda süre alıyorum. Gerçek şu ki bir Dünya Kupası oynamaya hazırlanmaktan zevk alıyorum."

"İYİ TOPARLANABİLDİM"

"İYİ TOPARLANABİLDİM"
"Asıl amacım geçirdiğim iki kötü sakatlıktan sonra Dünya Kupası'na sağlıklı bir şekilde gitmek. İyi toparlanabildim, maçları korkmadan oynayabildim."

"DÖRDÜNCÜ TURNUVAM"

"DÖRDÜNCÜ TURNUVAM"
Milli Takım açısından geçiş aşamasındayız ama bu benim dördüncü Dünya Kupası turnuvam olacak. Bu çok büyük bir gurur.

"HER ZAMAN GURUR DUYACAĞIM"

"HER ZAMAN GURUR DUYACAĞIM"
"Uruguay'dan ilk çıkışımdan bu yana 13 yıl geçmesi inanılmaz, çok hızlı oldu. Bana her zaman futbolcunun kariyerinin uçup gittiğini söylediler. Gözlerimi açıp kapadım ve 13 yıl geçti. Uruguay Milli Takım ile büyük turnuvalarda yer almaktan her zaman gurur duyacağım."

"EMEKLİ OLMAK İSTEDİĞİM TAKIM..."

"EMEKLİ OLMAK İSTEDİĞİM TAKIM..."
"Bugün fiziksel olarak çok iyi hissediyorum ve yüksek düzeyde rekabet etmek istiyorum, ancak Montevideo Wanderers'ta emekli olmak istiyorum."
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