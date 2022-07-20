Emel Sayın'dan photoshoplu ünlülere gönderme! Fotoğrafını paylaşıp...

76 yaşındaki sanatçı Emel Sayın, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Son dönemde sosyal medya hesabını daha aktif kullanan Sayın, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Ünlü sanatçı paylaştığı kareye, "Off off bir zamanlar photoshopa hiç gerek yoktu" notunu düştü.

Emel Sayın'ın yorumu, yeni nesil sanatçılara gönderme olarak yorumlandı.

Sayın'ın paylaşımına pek çok ünlü isimden de yorum geldi.

Armağan Çağlayan, "Ne güzelsiniz , ne zarifsiniz … Her zaman …." yorumunu yazdı.

Nilgün Belgün, "Emelim sen hep çok güzelsin. Senin photoshopa ihtiyacın yok. İyi kalpli çok tatlı bir kadınsın ve benim en sevdiğim arkadaşımsın." dedi.

Melek Baykal ise, "Emelim Emeliiiim ama bu güzellik başka bir şeydi. Ne photoshopu, tüm zamanların güzelisin." yorumunu yaptı.