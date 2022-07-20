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Emel Sayın'dan photoshoplu ünlülere gönderme! Fotoğrafını paylaşıp...

20.07.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane sanatçı Emel Sayın, gençlik fotoğrafını paylaşarak yeni nesil ünlülere göndermede bulundu. Nostaljik paylaşım yapan Emel Sayın, paylaşımına "Of of.. Bir zamanlar photoshopa hiç gerek yoktu." notunu düştü.

76 yaşındaki sanatçı Emel Sayın, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Son dönemde sosyal medya hesabını daha aktif kullanan Sayın, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

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Ünlü sanatçı paylaştığı kareye, "Off off bir zamanlar photoshopa hiç gerek yoktu" notunu düştü.

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Emel Sayın'ın yorumu, yeni nesil sanatçılara gönderme olarak yorumlandı.

Sayın'ın paylaşımına pek çok ünlü isimden de yorum geldi.

Armağan Çağlayan, "Ne güzelsiniz , ne zarifsiniz … Her zaman …." yorumunu yazdı.

Nilgün Belgün, "Emelim sen hep çok güzelsin. Senin photoshopa ihtiyacın yok. İyi kalpli çok tatlı bir kadınsın ve benim en sevdiğim arkadaşımsın." dedi.

Melek Baykal ise, "Emelim Emeliiiim ama bu güzellik başka bir şeydi. Ne photoshopu, tüm zamanların güzelisin." yorumunu yaptı.

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PHOTOSHOP TERK ÜNLÜLER

Helin Avşar paylaşımıyla olay oldu.
Avşar'ın fotoğrafında yaptığı oynamalar gözlerden kaçmadı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.
Eski manken sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafının ardından "Hayat böyle şeylerle güzel. Espri kaldırmak hele espri yeteneği ile birleşirse tadından yenmez. Kişisel saldırı olmadığı sürece her zaman varım" dedi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.
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Emel Sayın
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