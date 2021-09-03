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  4. Emily Ratajkowski Rihanna için boy gösterdi! Tanga bikinisiyle şovunu yaptı

Emily Ratajkowski Rihanna için boy gösterdi! Tanga bikinisiyle şovunu yaptı

03.09.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emily Ratajkowski, Rihanna'nın Savage X Fenty koleksiyonu için boy gösterdi. Doğum sonrası halini sergileyen ünlü model minik pembe bikinisiyle şov yaptı. Kendi markasının reklamını yapmasıyla bilinen isim bu sefer Rihanna için şov yaptı.

Model, tasarımcı ve oyuncu Emily Ratajkowski, ilk bebeğini kısa bir süre önce kucağına aldı. 30 yaşındaki Ratajkowski doğumdan sonra hızlıca eski haline dönmüş ve fit görüntüsüyle olay olmuştu.

Geçen mart ayında doğum yapan Ratajkowski kısa sürede forma girmesinden sonra işine de geri döndü.

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Emily Ratajkowski, Rihanna'nın Savage X Fenty koleksiyonu için podyumda boy gösterdi. Ünlü model Rihanna'nın Los Angeles'ta Amazon Prime için düzenlediği özel Savage X Fenty şovunun üçüncü edisyonu için pembe tanga bikinisiyle doğum sonrası inanılmaz fiziğini gözler önüne serdi.
Emily, altın ayak bileği kayışlı, leopar desenli Mary Jane topuklu ayakkabılarla "yol kapalı" olarak işaretlenmiş bir sokakta arabaların arasında yürüyordu.
Podyum yıldızının iki parçalı mayosu hafif metalikti ve tanga alt kısmında ve göğsünden sarkan püsküllerin ucunda ince boncuk detayları vardı.
Bu bölümde Emily'nin dışında Rihanna'nın şovunda Ricky Martin, James Corden, Daddy Yankee ve Nyjah Imani Houston boy gösterecek.
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Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski Rihanna
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