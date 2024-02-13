SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Emre Bol canlı yayında "Fenerbahçe'de Tadic ve Kent arasında çok ciddi problem var" dedi bu sözlerinin ardından telefonu çaldı

Emre Bol canlı yayında "Fenerbahçe'de Tadic ve Kent arasında çok ciddi problem var" dedi bu sözlerinin ardından telefonu çaldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2024 09:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Alanyaspor karşısında yaşanan sürpriz puan kaybının yankıları sürerken yorumcu Emre Bol katıldığı bir YouTube programında Tadic ve Kent'in arasında ciddi bir problem olduğunu öne sürdü. Bol'un bu açıklamalarının ardından telefonu çalarken arayan kişinin Ali Koç olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirveyi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de alınan bu sonucun yankıları sürerken ünlü yorumcu Emre Bol, YouTube'da yayınlanan Son 45 adlı programda oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de bazı isimlerin arasında problem olduğunu öne süren Bol bu isimleri de açıklarken yayın esnasında bir telefon aldı. Emre Bol yaptığı telefon görüşmesinin ardından "Açmak zorundaydım" ifadelerini kullanırken arayan kişinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olduğu iddia edildi.

İŞTE O SÖZLER
Canlı Skor

"DUYDUĞUM BAZI ŞEYLER VAR..."

"DUYDUĞUM BAZI ŞEYLER VAR..."

"Takım içerisinden duyduğumuz bazı şeyler var, bunlar da beni rahatsız ediyor. Bunu muhtemelen Ali bey biliyordur, bilmiyorsa da buralardan söyleyelim de bu işlere bir çözüm bulur, çare bulur. İsmail hoca zaten biliyor bu durumları."

"TADIC İLE KENT ARASINDA PROBLEM VAR"

"TADIC İLE KENT ARASINDA PROBLEM VAR"

"Tadic ile Ryan Kent arasında nasıl bir problem var? Araştırın bulun ben burada söylemem ama bu ikilinin çok ciddi bir şekilde problem yaşadığını duyuyorum. Hatta Kent'in 'Balkan grubu' ile bir problem yaşadığını duyuyorum ve bu beni rahatsız ediyor."

AÇIKLAMALARININ ARDINDAN TELEFONU ÇALDI...

AÇIKLAMALARININ ARDINDAN TELEFONU ÇALDI...

Bu konuşmanın ardından canlı yayında bir telefon alan Emre Bol yaptığı telefon görüşmesinde "Başkanım şu anda yayındayım, evet evet ben söyledim, tamamdır kolay gelsin" ifadelerini kullanırken görüşmenin ardından "Bu konuşmanın kimle yapıldığını söyleyemem ama açmak zorundaydım" dedi.

Emre Bol'u arayan kişinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olduğu iddia edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
canlı yayın Emre Bol son dakika fenerbahçe kent tadic Süper Lig süper li
En Çok Okunan Haberler
Aday gösterilmeyen Gürsel Tekin CHP'den istifa etti

Aday gösterilmeyen Gürsel Tekin CHP'den istifa etti

Motorine 2 lira 55 kuruş zam geldi

Motorine 2 lira 55 kuruş zam geldi

İspanyollar Arda'yı gönderdi bile! Yeni adresini böyle duyurdular

İspanyollar Arda'yı gönderdi bile! Yeni adresini böyle duyurdular

Son maçta sahadaydı! F.Bahçe TFF'ye listeyi verdi... Yıldız ismin lisansı çıkarılmadı

Son maçta sahadaydı! F.Bahçe TFF'ye listeyi verdi... Yıldız ismin lisansı çıkarılmadı

Ersun Yanal'ın paylaşımı olay oldu! Unutmayın...

Ersun Yanal'ın paylaşımı olay oldu! Unutmayın...

Santos 'dönüyor' demişti ama... Aboubakar'a 18 aylık sözleşme!

Santos 'dönüyor' demişti ama... Aboubakar'a 18 aylık sözleşme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.