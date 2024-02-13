Emre Bol canlı yayında "Fenerbahçe'de Tadic ve Kent arasında çok ciddi problem var" dedi bu sözlerinin ardından telefonu çaldı

"TADIC İLE KENT ARASINDA PROBLEM VAR"

"Tadic ile Ryan Kent arasında nasıl bir problem var? Araştırın bulun ben burada söylemem ama bu ikilinin çok ciddi bir şekilde problem yaşadığını duyuyorum. Hatta Kent'in 'Balkan grubu' ile bir problem yaşadığını duyuyorum ve bu beni rahatsız ediyor."