Erciyes’te sezon açılmadan oteller doldu! Şimdiden yüzde 70 doluluk oranına ulaştı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'ndaki oteller, sezon başlamadan yüzde 70 yatak doluluk kapasitesine ulaştı.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER AKIN ETTİ

Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan, doğası ve modern tesisleriyle yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes, turistlerin ilgisini çekiyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, misafirlere konforlu bir tatil sunabilmek için yazın her türlü çalışmayı eksiksiz yaptıklarını vurgularken, "Yeni pistlerin açılması ve teleferiklerin tamiriyle alakalı çalışmalar yürütüldü. Bütün tesislerimizi elden geçirdik, kışa hazırladık, ilave pistlerimizi açtık. Deforme olan pistlerimizi yeniledik. Kayakçılar açısından sorun teşkil eden bazı yerleri düzenledik" dedi.

Bu yıl inşaatına başlanan ve kısa sürede tamamlanan 3 otelin sezon başından itibaren misafir ağırlamaya başlayacağını belirten Cıngı, konaklama yatırımlarının önümüzdeki yıllarda da süreceğini ifade etti.

"5 YIL İÇERİSİNDE 5 BİN YATAK KAPASİTESİNE ULAŞMIŞ OLACAĞIZ" Erciyes'te her yıl yeni bir yatırımın heyecanı yaşadıklarını vurgulayan Cıngı, "Artık Erciyes'te her yıl yeni yatırımlar, yeni konaklama tesisleri görmek mümkün. 3 otel daha hizmete girecek, dağdaki kapasitemizi daha da artıracak. Bu sene otellerde 2 bin yatakla hizmet vereceğiz. İnşaat aşamasında olan çok sayıda otelimiz var. 5 yıl içerisinde 5 bin yatak kapasitesine ulaşmış olacağız” diye konuştu.