Erken elenmesine rağmen MasterChef'e damga vurmuştu! Gülşah Suna bakın kime benzetildi!

TV8 ekranlarında yayınlanan, yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen yarışma MasterChef'e 2019'da katılan Gülşah Suna oldukça konuşulmuştu. Suna, yarışmaya erken veda etmesine rağmen hem yarışma sürecinde hem de yarışmanın ardından adından söz ettirmeyi başardı. Gülşah Suna Instagram'da yaptığı paylaşımlarla olay oluyor.

MASTERCHEF GÜLŞAH SUNA BAKIN HANGİ ÜNLÜYE BENZETİLDİ!

28 yaşındaki Gülşah Suna, 2019-2020 MasterChef'in dikkat çeken isimlerindendi.

Barbaros Yoloğlu, Furkan Yalçın, Uğur Yılmaz, Serhat Doğramacı ile aynı sezonda yarışan Gülşah Suna'nın, MasterChef yarışmacısı Sedat Tuncer ile aralarında aşk dedikoduları çıkmıştı.

Suna konuya ilişkin açıklama yaparak ""Bir kadınla bir erkek arkadaş olabilir. Ben Sedat'a dokunduğumda midemde kelebekler uçmuyor. Neden sevgili olalım ki?" ifadelerini kullanmış ve böylece iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

Gülşah Suna, kullanıcı adı "gulsah_suna" olan Instagram hesabında aktif olarak paylaşım yapıyor.