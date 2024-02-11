Erman Toroğlu 2-0 Başakşehir maçının ardından Kerem Aktürkoğlu'na demediğini bırakmadı! "Orası çocuk yuvası değil"

"GALATASARAY'IN FUTBOL AKLI..."

"36 yaşındaki Mertens, Galatasaray'ın futbol aklı. Okan Buruk'un sahadakı eli. Çok başarılı işler yapıyor. Geliyor adam kovalıyor, alıyor veriyor. Mücadelesini hiç bırakmıyor. Tek hatası ilk dakikada o sarı kart görmeyecek. Ama ikinci sarıyı görecek bir isim de değil."