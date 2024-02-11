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Erman Toroğlu 2-0 Başakşehir maçının ardından Kerem Aktürkoğlu'na demediğini bırakmadı! "Orası çocuk yuvası değil"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.02.2024 17:21 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Başakşehir engelini 2-0 ile geçerek kritik bir virajı kayıpsız dönmüştü. Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyeti sonrası usta yorumcu Erman Toroğlu mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunurken Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nu yerden yere vurdu.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 2-0 üstünlüğü ile geçilirken, Barış Alper Yılmaz güzel performansını bir de golle süsledi.

Karşılaşmanın yankıları sürerken usta yorumcu Erman Toroğlu mücadeleye dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Toroğlu değerlendirmesinde Kerem Aktürkoğlu için sert ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER...
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"KEREM'İ GERİDE BIRAKTI"

"KEREM'İ GERİDE BIRAKTI"

"Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu’nu kenarda bıraktı. Çok iyi oynuyor, kimler kimler yedek adam herkesi geride bıraktı formayı aldı. Hocası da ona şans veriyor."

"KENDİ İSTEĞİYLE ÇIKTI"

"KENDİ İSTEĞİYLE ÇIKTI"

"Kerem Aktürkoğlu için 'sakatlandı' dediler, ben sakatlandığına inanmıyorum. Kerem’in kendi isteğiyle çıktığını tahmin ediyorum."

"ORASI ÇOCUK YUVASI DEĞİL"

"ORASI ÇOCUK YUVASI DEĞİL"

"Kerem, Galatasaray'da oynuyorsan tepkilerden etkilenmeyeceksin. Orası çocuk yuvası değil, ilkokul değil orası üniversite. Sen seyirciye bakma topunu oyna."

"BAŞAKŞEHİR HİKAYE OYNUYOR"

"BAŞAKŞEHİR HİKAYE OYNUYOR"

"Galatasaray istediği gibi oynuyor, oyunu istediği gibi idare etti. Pozisyona girdiler, dinlendiler. Sparta Prag maçını da düşündüler. Başakşehir’in pozisyonu yok, oynuyorlar ama hikaye oynuyorlar."

"GALATASARAY'IN FUTBOL AKLI..."

"GALATASARAY'IN FUTBOL AKLI..."

"36 yaşındaki Mertens, Galatasaray'ın futbol aklı. Okan Buruk'un sahadakı eli. Çok başarılı işler yapıyor. Geliyor adam kovalıyor, alıyor veriyor. Mücadelesini hiç bırakmıyor. Tek hatası ilk dakikada o sarı kart görmeyecek. Ama ikinci sarıyı görecek bir isim de değil."

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