Erman Toroğlu 2-0 Başakşehir maçının ardından Kerem Aktürkoğlu'na demediğini bırakmadı! "Orası çocuk yuvası değil"

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 2-0 üstünlüğü ile geçilirken, Barış Alper Yılmaz güzel performansını bir de golle süsledi.
Karşılaşmanın yankıları sürerken usta yorumcu Erman Toroğlu mücadeleye dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Toroğlu değerlendirmesinde Kerem Aktürkoğlu için sert ifadeler kullandı.
"Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu’nu kenarda bıraktı. Çok iyi oynuyor, kimler kimler yedek adam herkesi geride bıraktı formayı aldı. Hocası da ona şans veriyor."
"Kerem Aktürkoğlu için 'sakatlandı' dediler, ben sakatlandığına inanmıyorum. Kerem’in kendi isteğiyle çıktığını tahmin ediyorum."
"Kerem, Galatasaray'da oynuyorsan tepkilerden etkilenmeyeceksin. Orası çocuk yuvası değil, ilkokul değil orası üniversite. Sen seyirciye bakma topunu oyna."
"Galatasaray istediği gibi oynuyor, oyunu istediği gibi idare etti. Pozisyona girdiler, dinlendiler. Sparta Prag maçını da düşündüler. Başakşehir’in pozisyonu yok, oynuyorlar ama hikaye oynuyorlar."
"36 yaşındaki Mertens, Galatasaray'ın futbol aklı. Okan Buruk'un sahadakı eli. Çok başarılı işler yapıyor. Geliyor adam kovalıyor, alıyor veriyor. Mücadelesini hiç bırakmıyor. Tek hatası ilk dakikada o sarı kart görmeyecek. Ama ikinci sarıyı görecek bir isim de değil."