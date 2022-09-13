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Erzincan'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

13.09.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi.

Halitpaşa Mahallesi'ndeki evinde dün tartıştığı eşi Ahmet Ö. (31) tarafından bıçaklanarak öldürülen Handan Ö'nün (30) cenazesi, yakınlarınca Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınıp Erzincan Terzibaba Camisi'ne getirildi.

Handan Ö. için cami bahçesinde öğle vakti düzenlenen törene, genç kadının yakınları ve Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Genç kadının cenazesi, kılınan namazının ardından Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Zanlı Ahmet Ö. ise polisteki işlemleri sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Erzincan'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Erzincan'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Erzincan'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Erzincan'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Erzincan'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Erzincan'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Erzincan'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Erzincan'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Erzincan'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Erzincan'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

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