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Erzincan'da iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

19.07.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

F.F.U'nun (25) kullandığı 24 DS 038 plakalı otomobil, Tekin Civaş Bulvarı'nda H.B (52) idaresindeki 24 AAG 596 plakalı cip ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.U ve 2 yaşındaki Y.E.Ü yaralandı.

Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralılardan H.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Erzincan'da iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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trafik kazası Erzincan yaralı

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