ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.
F.F.U'nun (25) kullandığı 24 DS 038 plakalı otomobil, Tekin Civaş Bulvarı'nda H.B (52) idaresindeki 24 AAG 596 plakalı cip ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.U ve 2 yaşındaki Y.E.Ü yaralandı.
Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralılardan H.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Erzincan'da iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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