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Erzincan'da selin 3 kilometre sürüklediği kamyonet hurdaya döndü

10.06.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahibi Önder Bayat: - "Allah'tan köyde arabam park halindeydi, ailem içinde olsaydı sonunu düşünmek bile istemiyorum"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da dün sel sularının yaklaşık 3 kilometre sürüklediği kamyonet, kullanılamaz hale geldi.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yaşanan selde, bazı ev ve ahır ile tarım alanlarını su basması, cadde ve sokakların da yağışın getirdiği taş parçaları, kum ve çakıl ile çamurlar yüzünden zarar görmesi sebebiyle ekiplerce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar sırasında kent merkezine bağlı Başpınar köyünde yaşayan Önder Bayat da dün sel sularına kapılan kamyonetini bulmaya çalıştı.

Bayat, kamyonetini köyün yaklaşık 3 kilometre uzağında bir su kanalı kenarında ters dönmüş ve çamura saplanmış olarak buldu.

Kamyonet, Bayat'ın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine Devlet Su İşlerine ait iş makinasıyla çıkartıldı.

Sel sularına kapılarak sürüklendiği anlaşılan kamyonet, hurdaya döndü.

Önder Bayat, AA muhabirine, dünkü yağışta evinin önünde park halinde iken sel sularına kapılan aracını saatler sonra bulduğunu söyledi.

Çamura saplanıp hurdaya dönen aracını ilk bakışta tanıyamadığını ancak daha sonra üzerindeki iş yerine ait yazılardan tanıdığını anlatan Bayat, şunları kaydetti:

"Allah'tan köyde arabam park halindeydi, ailem içinde olsaydı sonunu düşünmek bile istemiyorum. Arabayı tanımanın imkanı yok. Ben aracımı üzerindeki çıkartmalardan tanıdım. Yoksa araç tanınacak gibi değil. Bu felaket Allah'tan geldi. Yapacak bir şey yok."

Bölgedeki temizlik çalışmaları AA muhabirince dron ile görüntülendi.

Erzincan'da selin 3 kilometre sürüklediği kamyonet hurdaya döndü

- Araç sahibi Önder Bayat: - "Allah'tan köyde arabam park halindeydi, ailem içinde olsaydı sonunu düşünmek bile istemiyorum"

Erzincan'da sel sularının 3 kilometre sürüklediği kamyonet hurdaya döndü

Erzincan'da sel sularının 3 kilometre sürüklediği kamyonet hurdaya döndü

Erzincan'da sel suları ile 3 kilometre sürüklenen araç tanınmaz halde bulundu

Erzincan'da sel suları ile 3 kilometre sürüklenen araç tanınmaz halde bulundu

Erzincan'da sel suları ile 3 kilometre sürüklenen araç tanınmaz halde bulundu

Erzincan'da sel suları ile 3 kilometre sürüklenen araç tanınmaz halde bulundu

Erzincan'da sel suları ile 3 kilometre sürüklenen araç tanınmaz halde bulundu

Erzincan'da sel suları ile 3 kilometre sürüklenen araç tanınmaz halde bulundu

Erzincan'da sel suları ile 3 kilometre sürüklenen araç tanınmaz halde bulundu

Erzincan'da sel suları ile 3 kilometre sürüklenen araç tanınmaz halde bulundu

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