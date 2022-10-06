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Erzincan'da uygulanan ozon, hacamat ve sülük tedavisi hastalara şifa oluyor

06.10.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız: - "Gerek ozon gerekse hacamat ve sülük tedavilerini hijyenik ortam ve koşullarda, işin ehli hocalarımız ve sağlık personelimiz ile hastalarımıza sunuyoruz"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 2 yıl önce hizmete giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi'nde (GETAT) ozon, hacamat ve sülük tedavileri uygulanıyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, hastane bünyesindeki GETAT'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır hizmet veren merkezde sunulan tedavilerin vatandaşlardan ilgi gördüğünü söyledi.

Gurbetçilerin de beğenisini toplayan bu tedavilerin alanında eğitimli doktorlarca uygulandığını anlatan Kuyrukluyıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Merkezimiz farklı teorilerden oluşan tıp, tedavi ve tanı uygulama merkezidir. Burada şu an iki ekibimiz görev alıyor. İki ekibimizle ozon, hacamat ve sülük tedavisi uyguluyoruz. Ozon terapi yaklaşık 10 seans sürüyor. Hacamat ve sülük tedavileri ise hocalarımızın planlamaları doğrultusunda gerçekleşiyor. Gerek ozon gerekse hacamat ve sülük tedavilerini hijyenik ortam ve koşullarda, işin ehli hocalarımız ve sağlık personelimiz ile hastalarımıza sunuyoruz."

Fransa’da yaşayan ve eşi Ali Haydar Koçer ile memleketi Erzincan'da ozon tedavisi yaptıran 71 yaşındaki Güler Koçer de eklem ve vücudundaki ağrılar için tedaviye geldiğini, herkese bu tedaviyi tavsiye ettiğini belirtti.

Ali Haydar Koçer ise "Yurt dışında yaşıyorum. Orada da ozon tedavileri var ama burayı daha uygun gördüğüm ve burada daha güzel işlemler yapıldığı için GETAT'ı tercih ettim. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Necati Bulut ozon, uzman Dr. Ersan Gürsoy da sülük ve hacamat tedavisi hakkında bilgi aktardı.

Erzincan'da uygulanan ozon, hacamat ve sülük tedavisi hastalara şifa oluyor

- Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız: - "Gerek ozon gerekse hacamat ve sülük tedavilerini hijyenik ortam ve koşullarda, işin ehli hocalarımız ve sağlık personelimiz ile hastalarımıza sunuyoruz"

Erzincan'da uygulanan ozon, hacamat ve sülük tedavisi hastalara şifa oluyor

Erzincan'da uygulanan ozon, hacamat ve sülük tedavisi hastalara şifa oluyor

Erzincan'da uygulanan ozon, hacamat ve sülük tedavisi hastalara şifa oluyor

Erzincan'da uygulanan ozon, hacamat ve sülük tedavisi hastalara şifa oluyor

Erzincan'da uygulanan ozon, hacamat ve sülük tedavisi hastalara şifa oluyor

Erzincan'da uygulanan ozon, hacamat ve sülük tedavisi hastalara şifa oluyor

Erzincan'da uygulanan ozon, hacamat ve sülük tedavisi hastalara şifa oluyor

Erzincan'da uygulanan ozon, hacamat ve sülük tedavisi hastalara şifa oluyor

Erzincan'da uygulanan ozon, hacamat ve sülük tedavisi hastalara şifa oluyor

Erzincan'da uygulanan ozon, hacamat ve sülük tedavisi hastalara şifa oluyor

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Anahtar Kelimeler:
ozon tedavisi sülük Erzincan Hacamat

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