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Erzincan'daki geleneksel okçuluk Türkiye şampiyonası devam ediyor

25.06.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'daki geleneksel okçuluk Türkiye şampiyonası devam ediyor

ERZİNCAN (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Erzincan'da düzenlenen Sultan Melikşah Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası​'nın ikinci gün yarışları sonuçlandı.

Sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği "Erzincanfest 2022" çerçevesinde Erzincan Atletizm Pisti'nde düzenlenen yarışlara, 40 ildeki 105 kulüpten yaklaşık 500 sporcu katılıyor.

Bireysel büyük erkek ve kadın müsabakalarında dereceye girenler, törenle ödüllerini aldı.

TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, tüm yarışmacılara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, ödül alanları kutladı.

Federasyonun lisanslı sporcularından AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da törende yaptığı konuşmada, tüm yarışmacıları tebrik ederek, "Rabbim nice başarılar nasip eylesin.Hep bir arada, oklarınızı isabetli eylesin. Erzincanlı kardeşlerimize de bizleri misafir ettiği için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Şampiyonanın ikinci gün sonuçları şu şekilde:

Büyük Erkekler (Bireysel)

1- Efe Erkan (Bulcuk Spor Kulübü)

2- Şükrü Erkan (Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü)

3- Muhammed Ramazan Çelik (Bulcuk Spor Kulübü)

Büyük Kadınlar (Bireysel)

1- Beyzanur Akhan (Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü)

2 - Aysun Demirci (Türkoğlu Avasım Geleneksel Okçuluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Spor Kulübü)

3- Sena Keçeci (Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü)

Erzincan'daki geleneksel okçuluk Türkiye şampiyonası devam ediyor

Erzincan'daki geleneksel okçuluk Türkiye şampiyonası devam ediyor

Erzincan'daki geleneksel okçuluk Türkiye şampiyonası devam ediyor

Erzincan'daki geleneksel okçuluk Türkiye şampiyonası devam ediyor

Erzincan'daki geleneksel okçuluk Türkiye şampiyonası devam ediyor

Erzincan'daki geleneksel okçuluk Türkiye şampiyonası devam ediyor

Erzincan'daki geleneksel okçuluk Türkiye şampiyonası devam ediyor

Erzincan'daki geleneksel okçuluk Türkiye şampiyonası devam ediyor

Erzincan'daki geleneksel okçuluk Türkiye şampiyonası devam ediyor

Erzincan'daki geleneksel okçuluk Türkiye şampiyonası devam ediyor

Erzincan'daki geleneksel okçuluk Türkiye şampiyonası devam ediyor

Erzincan'daki geleneksel okçuluk Türkiye şampiyonası devam ediyor

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