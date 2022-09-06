YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu

Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu

06.09.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu

Erzurum'da kent merkezinde öğleden sonra aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde doluya dönüştü.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi bölgesi de etkili dolu yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplandı.

Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu

Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu

Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu

Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu

Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu

Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu

Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu

Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu

Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu

Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzurum dolu sağanak

Erzurum Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:13
Sabah
05:40
Öğle
12:18
İkindi
15:55
Akşam
18:47
Yatsı
20:08

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Salı

- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.