Erzurum'da, polis ve jandarma ekiplerince Kurban Bayramı dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimlerine devam ediyor.
Karayollarında belirli bölgelerde tedbir alan ekiplere helikopterle de havadan destek verildi.
Sorumluluk bölgelerindeki yoğunluğu havadan denetleyen ekipler, Doğu Anadolu Bölgesinde diğer coğrafi bölgeler üzerinde kavşak görevi gören Erzurum'un çevre illerle bağlantılı kara yolları üzerinde helikopterle kontrol yaptı.
Ekipler, özellikle Pasinler ve Köprüköy ilçelerindeki trafik kontrol noktasında ağır tonajlı araçlar, otobüs ve otomobilleri durdurarak kontrol gerçekleştirdi.
Trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler, uygulama noktalarındaki ekiplere telsizle bildirilerek cezai işlem uygulandı.
Vatandaşların can ve mal güvenliği için bayram tatili süresince ekiplerin denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
Erzurum'da jandarma ve polisten helikopterli trafik denetimi
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