İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimlerine devam ediyor.

Erzurum 'da, polis ve jandarma ekiplerince Kurban Bayramı dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Erzurum'da jandarma ve polisten helikopterli trafik denetimi

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