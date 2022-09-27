Erzurum'da polisin kaçakçıların elinden kurtardığı örümcek maymunlar Gaziantep'e gönderildi

Erzurum'da hayvan kaçakçılarının elinden kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesince koruma altına alınan örümcek maymunlar Gaziantep'e gönderildi.
Kentte bir süre önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol uygulamasında bir araçta ele geçirilen 10 örümcek maymun ile 80 kara iskete kuşu, DKMP yetkilileri tarafından koruma altına alınıp sağlık kontrolleri yapıldı.
DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından bakım ve beslenmeleri tamamlanan kara isketeler doğaya salındı, 10 örümcek maymun da Gaziantep'e gönderildi.
- Operasyonda yakalanan 80 kara iskelet kuşu da doğaya salındı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz