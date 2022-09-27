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Erzurum'da polisin kaçakçıların elinden kurtardığı örümcek maymunlar Gaziantep'e gönderildi

27.09.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda yakalanan 80 kara iskelet kuşu da doğaya salındı

Erzurum'da hayvan kaçakçılarının elinden kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesince koruma altına alınan örümcek maymunlar Gaziantep'e gönderildi.

Kentte bir süre önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol uygulamasında bir araçta ele geçirilen 10 örümcek maymun ile 80 kara iskete kuşu, DKMP yetkilileri tarafından koruma altına alınıp sağlık kontrolleri yapıldı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından bakım ve beslenmeleri tamamlanan kara isketeler doğaya salındı, 10 örümcek maymun da Gaziantep'e gönderildi.

Erzurum'da polisin kaçakçıların elinden kurtardığı örümcek maymunlar Gaziantep'e gönderildi

- Operasyonda yakalanan 80 kara iskelet kuşu da doğaya salındı

Erzurum'da polisin kaçakçıların elinden kurtardığı örümcek maymunlar Gaziantep'e gönderildi

Erzurum'da polisin kaçakçıların elinden kurtardığı örümcek maymunlar Gaziantep'e gönderildi

Erzurum'da polisin kaçakçıların elinden kurtardığı örümcek maymunlar Gaziantep'e gönderildi

Erzurum'da polisin kaçakçıların elinden kurtardığı örümcek maymunlar Gaziantep'e gönderildi

Erzurum'da polisin kaçakçıların elinden kurtardığı örümcek maymunlar Gaziantep'e gönderildi

Erzurum'da polisin kaçakçıların elinden kurtardığı örümcek maymunlar Gaziantep'e gönderildi

Erzurum'da polisin kaçakçıların elinden kurtardığı örümcek maymunlar Gaziantep'e gönderildi

Erzurum'da polisin kaçakçıların elinden kurtardığı örümcek maymunlar Gaziantep'e gönderildi

Erzurum'da polisin kaçakçıların elinden kurtardığı örümcek maymunlar Gaziantep'e gönderildi

Erzurum'da polisin kaçakçıların elinden kurtardığı örümcek maymunlar Gaziantep'e gönderildi

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