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Erzurum'da sağlıklı beslenmenin kuralları anlatıldı

06.09.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Merve Aydın Çil: - "Sağlıklı, dengeli ve doğru beslenmek için şeker ve tuz tüketiminin azaltılması gerekiyor. Sebze meyve tüketirken de rengarenk beslenmeliyiz" - "Çiğ süt tüketilmemeli ve sütü kaynatma düzeyi ise 5-10 dakika olmalı. Yoğurdun suyunu muhakkak çocuklara evde değerlendirelim, vitaminden çok zengindir"

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Merve Aydın Çil, "Sağlıklı, dengeli ve doğru beslenmek için şeker ve tuz tüketiminin azaltılması gerekiyor. Sebze meyve tüketirken de rengarenk beslenmeliyiz."dedi.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Uslu Başkanlığında üniversitenin Mavi Salonunda, "Halk Sağlığı Etkinlikleri" konulu panel düzenlendi.

Panelde "Sağlıklı Yaşam İçin Dengeli ve Doğru Beslenme" konulu sunum yapan Çil, konunun önemine değinerek, "Sağlıklı, dengeli ve doğru beslenmek için şeker ve tuz tüketiminin azaltılması gerekiyor. Sebze meyve tüketirken de rengarenk beslenmeliyiz." diye konuştu.

Su gibi sıvı tüketiminin sağlık için önemli faktör olduğunu ifade eden Çil, çay ve kahve tüketiminin ise sınırlı olması gerektiğini aktardı.

Meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesini tavsiye eden Çil, şöyle devam etti:

"Yaşımıza, boyumuza, fiziksel aktivitemize uygun olarak beslenmemiz, doymuş yağ tüketimini artırmamız, balığa özen gösterip tüketimine dikkat etmeliyiz. Kuru baklagiller, tam tahıllar ya da meyvenin kendisini kabuklu olarak tüketmek lazım. Sıvı tüketimini ve fizikse aktiviteyi artırmak gerekiyor. Ailedeki bütün bireyler aynı sofrada aynı yiyeceği yiyerek çocuklara örnek olacaklar ve bu şekilde sağlıklı beslenmeyi sağlayabiliriz."

- "Yoğurdun suyunu muhakkak çocuklara evde değerlendirelim"

Süt ve ürünlerinin önemli besin kaynağı olduğunu anlatan Çil, "Süt ve ürünleri kalsiyumdan zengindir, kemik ve dişler ile büyüme ve gelişime katkı sağlar. Süt ve ürünlerini tüketirken eğer temelde kalp hastalığı ya da riski varsa yağı azaltılmış yağsız ürünler tercih edilmeli. Çiğ süt tüketilmemeli ve sütü kaynatma düzeyi ise 5-10 dakika olmalı. Yoğurdun suyunu muhakkak çocuklara evde değerlendirelim, vitaminden çok zengindir." ifadelerini kullandı.

Çil, çillenmiş patatesin tüketilmemesini, besin değerini kaybettiğini için tarhananın güneşte kurutulmamasını, boş yoğurt ve peynir kaplarının da çeşitli hastalığa sebep olmasından dolayı kesinlikle kullanılmamasını önerdi.

Çocukların, gebelerin, aktif spor yapanların ve genç erkeklerin ise her gün yumurta tüketmesini tavsiye eden Çil, etin suyundan ziyade kendisinin tüketilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Panelde, diyetisyen Şefika Kaplan "Adolesan Çağı Obezitesi", uzman fizyoterapist Özge Kalaycı ise "Düzenli Fiziksel Aktivite ve Egzersizler" konularında sunum yaptı.

Sunumların ardından katılımcıların soru ve görüşleriyle panel sonra erdi.

Erzurum'da sağlıklı beslenmenin kuralları anlatıldı

- Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Merve Aydın Çil: - "Sağlıklı, dengeli ve doğru beslenmek için şeker ve tuz tüketiminin azaltılması gerekiyor. Sebze meyve tüketirken de rengarenk beslenmeliyiz" - "Çiğ süt tüketilmemeli v

Erzurum'da sağlıklı beslenmenin kuralları anlatıldı

Erzurum'da sağlıklı beslenmenin kuralları anlatıldı

Erzurum'da sağlıklı beslenmenin kuralları anlatıldı

Erzurum'da sağlıklı beslenmenin kuralları anlatıldı

Erzurum'da sağlıklı beslenmenin kuralları anlatıldı

Erzurum'da sağlıklı beslenmenin kuralları anlatıldı

Erzurum'da sağlıklı beslenmenin kuralları anlatıldı

Erzurum'da sağlıklı beslenmenin kuralları anlatıldı

Erzurum'da sağlıklı beslenmenin kuralları anlatıldı

Erzurum'da sağlıklı beslenmenin kuralları anlatıldı

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Atatürk Üniversitesi tuz şeker panel

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