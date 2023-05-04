Eşine az rastlanır bir şampiyonluk kutlaması! 33 yıl sonra zafere ulaşan Napoli'de sokaklar alev aldı...

Udinese ile Napoli, İtalya Ligi Serie A'nın 33. haftasında kozlarını paylaştı. Dacia Arena'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu skorun ardından Napoli, İtalya Ligi Serie A'nın bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Udinese'nin golünü 13. dakikada Sandi Lovric kaydetti. Napoli'nin sayısı ise 53. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

Mücadelede Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Eljif Elmas ve Kim Min-Jae, 90 dakika boyunca Napoli formasını terletti.

İtalya Ligi'nde son olarak 1986-87 ve 1989-90 sezonlarında şampiyon olan Napoli, 33 yıl aradan sonra ilk kez bu zaferi elde etti.

TARAFTARLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Napoli taraftarları, yıllar sonra gelen şampiyonlukla birlikte şehrin sokaklarına döküldü ve kutlamalara başladı.

Napolili futbolseverler, bekledikleri şampiyonluğu meşalelerle tezahürat ve meşaleler eşliğinde kutladı.