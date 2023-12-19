Eski ABD askeri YouTuber Adam Knowles video çektiği sırada yaralandı! Omzunda roketatar patladı... Alevlerin içinde kalıp bayıldı

YouTuber Adam Knowles, Kasım ayında kendi kanalı Ballistic High-Speed için test ettiği RPG-7 roketatarın elinde patlaması sonucu neredeyse ölüyordu. 13 Kasım'da gerçekleştirilen çekimlerde açık alanda Knowles cansız mankeni hedef alarak omzuna RPG-7 fırlatıcıyı yerleştirirken silah patladı ve bir anda işler tersine döndü.
Alevlerin ortasında kalan Knowles'in ekibi hemen fenomen ismin yardımına koştu. Knowles bir duman bulutu içinde yaralı olarak yatıyordu, yanaklarındaki yaradan kan akıyordu ve kolları yanmanın etkisiyle kömürleşen bir görüntüye bürünmüştü.
Patlamayı veya hemen sonrasını hatırlamadığını itiraf eden Knowles, "Bire kadar geri saydığımı hatırlıyorum ve sonra yerde olduğumu ve kollarımın tamamen siyah olduğunu anladım" dedi.
Patlama anına ilişkin görüntüler YouTube'da paylaşılarak 1.5 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Kaza, gazinin kafatasında kırık, beyin kanaması, çene kemiği kırığı, vücudunun en az %10'unda üçüncü derece yanıklar, yüzünde ve göğsünde kesikler ve vücuduna birkaç şarapnel parçası saplanmış halde kalmasına neden oldu.