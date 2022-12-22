Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'e ağır küfür: Futboldaki en büyük o... çocuğusun!

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın sahibi Fransa'yı seri penaltı vuruşları sonrası 4-2 mağlup eden Arjantin olurken, 36 yıl sonra gelen şampiyonluk ülkede büyük bir coşku ile kutlanıyor.
Bu şampiyonluğa en çok sevinenler şüphesiz futbolcular olurken, bu isimlerden biri de turnuvada gösterdiği başarılı performansla alkış toplayan Arjantin'in tecrübeli file bekçisi Emiliano Martinez olmuştu. 30 yaşındaki Martinez, maçın ardından düzenlenen ödül töreninde yaptığı sevinç ile tüm dünyada konuşulurken, final sonrası Mbappe'yi teselli etmesiyle gönülleri fethetmiş, daha sonra yaptıkları ile ise nefret edilen bir insana dönüşmüştü.
Aston Villa forması giyen deneyimli kaleci, Dünya Kupası finalinin ardından ‘Altın Eldiven’ ödülünü aldıktan sonra yaptığı müstehcen hareketle gündeme oturmuştu. Arjantinli oyuncu, bu hareketi kendisini yuhalayan Fransızlara yönelik yaptığını açıklamıştı.
Emiliano Martinez, Arjantin'de yapılan kutlamalar esnasında ilk olarak Ninja Kamplumbağa bebeği ile dalga geçerken, daha sonra üstü açık otobüste Arjantin halkını selamladı. Üzerinde Mbappe’nin suratının yer aldığı bir oyuncak bebekle kutlamalara katılan Martinez, büyük tepki çekerken. Bu görüntü sonrası, Lionel Messi ile PSG’den takım arkadaşı Mbappe arasındaki sorunun daha da büyüyebileceği yorumları yapıldı.
Yaşanan bu durumun ardından daha önce Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Fransa Milli Takımı eski oyuncularından Adil Rami, sosyal medya hesabından Emiliano Martinez'e yönelik oldukça sert bir paylaşımda bulundu.
Adil Rami sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Futboldaki en büyük o..... çocuğusun" ifadelerini kullandı. Martinez için bu etiketle pek çok futbolsever ağır paylaşımlar yaptı.