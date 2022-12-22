Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'e ağır küfür: Futboldaki en büyük o... çocuğusun!

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın sahibi Fransa'yı seri penaltı vuruşları sonrası 4-2 mağlup eden Arjantin olurken, 36 yıl sonra gelen şampiyonluk ülkede büyük bir coşku ile kutlanıyor.

Bu şampiyonluğa en çok sevinenler şüphesiz futbolcular olurken, bu isimlerden biri de turnuvada gösterdiği başarılı performansla alkış toplayan Arjantin'in tecrübeli file bekçisi Emiliano Martinez olmuştu. 30 yaşındaki Martinez, maçın ardından düzenlenen ödül töreninde yaptığı sevinç ile tüm dünyada konuşulurken, final sonrası Mbappe'yi teselli etmesiyle gönülleri fethetmiş, daha sonra yaptıkları ile ise nefret edilen bir insana dönüşmüştü.