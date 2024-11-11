Eski hakemler tek tek açıkladı ‘’Galatasaray Samsunspor maçı hatalarla dolu’’

2. dakikada Barış Alper'e yapılan müdahalede faul var mı?

Bülent Yıldırım: Hakem için kötü başlangıç. Faule benzeyen hiçbir şey yok. Barış istedi, faul verdi, talihsizlik o da gitti gol oldu.





Deniz Çoban: Futbol oyunundaki bir ikili mücadele. Samsunspor çok önemli akına çıkarken kesildi. Çok etkili bir atağa çıkacakken hatalı bir tespit.





Bahattin Duran: Pozisyon kesinlikle faul değil. Yanlış karar. Devamında Samsunspor hızlı hücuma çıkıyordu. Faulün devamında gol oldu.