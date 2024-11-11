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Eski hakemler tek tek açıkladı ‘’Galatasaray Samsunspor maçı hatalarla dolu’’

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.11.2024 11:49
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Süper Lig'de heyecan 12. hafta programları ile sürdü. Haftanın dikkat çeken maçında Galatasaray sahasında Samsunspor'u konuk ederken hakem Halil Umut Meler'in bazı kararları tepkilere neden oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Galatasaray-Samsunspor maçında Halil Umut Meler Samsunspor lehine 2 kez penaltı noktasını gösterirken yayıncı kuruluşta yayınlanan programda eski hakemler, maçın en çok konuşulan pozisyonları için dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE DETAYLAR...

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2. dakikada Barış Alper'e yapılan müdahalede faul var mı?

2. dakikada Barış Alper'e yapılan müdahalede faul var mı?

Bülent Yıldırım: Hakem için kötü başlangıç. Faule benzeyen hiçbir şey yok. Barış istedi, faul verdi, talihsizlik o da gitti gol oldu.


Deniz Çoban: Futbol oyunundaki bir ikili mücadele. Samsunspor çok önemli akına çıkarken kesildi. Çok etkili bir atağa çıkacakken hatalı bir tespit.


Bahattin Duran: Pozisyon kesinlikle faul değil. Yanlış karar. Devamında Samsunspor hızlı hücuma çıkıyordu. Faulün devamında gol oldu.

20. dakikada Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

20. dakikada Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

Deniz Çoban: Hakem takdiri ama penaltı verilmesi gerekiyordu. Topu dürten oyuncu hareketlenmeye çalışacak ama Torreira'nın gecikmiş müdahalesiyle ayağını yere sağlam basamıyor, VAR devreye giremez ama penaltı verilmeliydi.


Bülent Yıldırım: Sübjektif bir karar olduğu için VAR için tartışılacak bir şey yok. Kramponun teması etkili. Penaltı gerekirdi.


Bahattin Duran: Ntcham topla oynadıktan sonra temas gelince ayak dönüyor. Penaltı kararı daha doğru olurdu. Oyunu devam ettireni de eleştiremem.

Osimhen'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Osimhen'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Osimhen ayağını yere koyuyor ve yere düşüyor, bileğini tutuyor. Zeki'nin ayağının üstüne basan Osimhen, penaltı almak için kendini yere bırakıyor. Penaltıyla ilgisi yok. Dizine bir temas var, aldatma yok ama Osimhen de sınırlarda dolaşmış kartı varken.


Bülent Yıldırım: Penaltı söz konusu değil.


Bahattin Duran: Penaltı yok. Aldatma değil.

Samsunspor lehine verilen ilk penaltı kararı doğru mu?

Samsunspor lehine verilen ilk penaltı kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Penaltı yanlış karar. Dimata çalımı attıktan sonra ayakla burguyu yapan da kendisi.


Deniz Çoban: Omuz omuza mücadele, çok net! Penaltıya benzeyen bir şey yok. Halil Umut Meler gibi bir hakem vermemeliydi ama 1. dakikadan itibaren hatalı faul düdükleri çalıyor.


Bahattin Duran: Hatalı karar.

Michy Batshuayi'nin golü öncesi faul var mı? 

Michy Batshuayi'nin golü öncesi faul var mı? 

Bülent Yıldırım: Defans oyuncusu doğru zamanda topa yükseldi, Batshuayi arkadan geldi ve çarptı. Faul. Sübjektif karar, VAR müdahale edemez.


Deniz Çoban: Faul verilse daha doğru olurdu.


Bahattin Duran: Sahada faul verilse daha doğru karar olurdu. VAR müdahale etmez. Gol öncesi faul var.

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Süper Lig Halil Umut Meler Samsunspor son dakika galatasaray
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