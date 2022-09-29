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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

29.09.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, İngiltere gezisinden sonra ABD'ye dönmüştü. Birkaç gün sonra ise tatil için Avrupa'ya geri dönen yıldız, Paris'e seyahat ederek şehrin ve yerel mutfağın tadını çıkardı. Khalifa'nın sosyal medyada paylaştığı sütyensiz pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte o görüntüler ve seyahatinin detayları...

AMERİKA'YA KONSER İÇİN GİTTİ

AMERİKA'YA KONSER İÇİN GİTTİ
İngiltere'de birkaç gün geçirdikten kısa bir süre sonra tekrar Avrupa'ya dönen 29 yaşındaki yetişkin film yıldızı, iki Avrupa gezisi arasında, Miami'deki bir konserde Kolombiyalı şarkıcı Karol G'yi görmek için Amerika'ya geri dönmüştü.

YÜZBİNLERCE BEĞENİ ALDI

YÜZBİNLERCE BEĞENİ ALDI
Mia şimdi, Fransa'nın başkentine geri döndü ve ülkedeki ilk gününde sütyensiz giydiği siyah balıkçı yaka bir bluzla çekilmiş pozlarını paylaşarak yine gündem oldu. Diğer fotoğraflarında ise bej bir gömlek ve kırmızı deri bir pantolon giymişti.

Fotoğraflarının altına İngilizce'de kabaca "Kalçalarımı öp" anlamına gelen "va te faire foutre" ifadesinin yazan Khalifa'nın paylaşımı sadece dört saat içinde 700.000 beğeni aldı.

HAYRANLARINI GÜNCEL TUTTU

HAYRANLARINI GÜNCEL TUTTU
Mia ayrıca Instagram Hikayesinde fotoğraflar paylaşarak Fransız tatiliyle ilgili hayranlarını güncel tutmaya devam etti. Salı günü Champs-Élysées'in batı ucundaki, Paris'in en ünlü anıtlarından biri olan ikonik Zafer Takı'nı ziyaret etti.

'JETLAG KUTSAL ÜÇLÜSÜ'

'JETLAG KUTSAL ÜÇLÜSÜ'
Bugün ise hayranlarına 'jetlag kutsal üçlüsünün' tadını çıkardığını söyledi. Jetlag kutsal üçlüsü dediği şey ise, çoğunlukla uzun süreli uçuşlar sonrasında ortaya çıkan, vücudun biyolojik saati ile iniş yapılan yerin saatinin uyuşmaması nedeni ile yaşanan bir rahatsızlık hissini gidermek için aynı anda içtiği içme suyu, kırmızı şarap ve kahveydi.

KEYFİ YERİNDE

KEYFİ YERİNDE
Ayrıca yerel mutfağın tadını çıkaran Khalifa, o anları da takipçileriyle paylaştı. Bir Fransız ekmeğinin üzerine kaşık dolusu havyar koyarken çekilen görüntülerini paylaşan yetişkin film yıldızının gönderisine eklediği açıklama deneyiminden ne kadar keyif aldığını ortaya koyuyordu.
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Mia Khalifa
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