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Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

17.09.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçenin kırsal Akhisar Mahallesi civarında Afyonkarahisar il sınırı yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce 7 arazöz ile ekipler sevk edildi.

Söndürme çalışmasına havadan helikopterle destek veriliyor.

Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu alanda alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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