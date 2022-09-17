ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçenin kırsal Akhisar Mahallesi civarında Afyonkarahisar il sınırı yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce 7 arazöz ile ekipler sevk edildi.
Söndürme çalışmasına havadan helikopterle destek veriliyor.
Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu alanda alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz