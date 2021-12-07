Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in oğluna bakın!

Beklenmeyen bir kararla sone eren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Çakırbeyli karakteriyle hayran sayısını ikiye katlayan Yunus Emre Yıldırımer'in oğlu ile olan fotoğraflarına hayranları beğeni yağdırdı.

Oktay Kaynarca'nın Doğu adını verdiği küçük Yıldırımer, babasına benzetildi. Melisa Yıldırımer ile evlenen ve Doğu adında bir oğlu olan yakışıklı oyuncu, aile hayatıyla dikkati çekiyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman ailesine dair kareler paylaşan Yunus Emre Yıldırımer'in oğlu Doğu, tatlılığı ile beğeni topladı.

YUNUS EMRE YILDIRIMER'İN OĞLU DOĞU

5 Şubat 1982 yılında dünyaya gelen Yunus Emre Yıldırımer, EDHO ile adını geniş kitlelere duyurdu. Daha önce Fatih Harbiye dizisinde oynayan oyuncu, Alparslan Çakırbeyli karakteri ile iyi bir çıkış yakaladı.

EDHO dizisinde oynadığı Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba ile oldukça yakın olan oyuncu, kısa süre önce baba oldu.