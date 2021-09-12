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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon ne zaman?

12.09.2021 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı. Sevilen dizinin yeni sezon bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümleri için başrolde yer alan Oktay Kaynarca açıklamada bulundu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon ne zaman? İşte ayrıntılar...

Ekranların sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Eylül ayının gelmesiyle beraber pek çok dizi yeni sezon bölümleriyle ekrana döndü. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?

EDHO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.
EDHO dizisi geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaparak yeni bölümlerine ara vermişti. Dizinin yeni sezonu için geri heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
EDHO’nun yeni bölüm fragmanının henüz yayınlanmadı. Ancak dizide Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Eylül sonunda çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.
Sevilen dizide yeni sezon tarihi henüz kesinlik kazanmadı ancak dizinin 14 Eylül ya da 21 Eylül tarihleri gibi yakın bir zamanda ekrana gelmesi bekleniyor.
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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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