Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon ne zaman?

Ekranların sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Eylül ayının gelmesiyle beraber pek çok dizi yeni sezon bölümleriyle ekrana döndü. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?

EDHO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

EDHO dizisi geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaparak yeni bölümlerine ara vermişti. Dizinin yeni sezonu için geri heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

EDHO’nun yeni bölüm fragmanının henüz yayınlanmadı. Ancak dizide Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Eylül sonunda çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.