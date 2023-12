Esnaf odalarından Başkan Aşgın’a destek ziyareti

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve esnaf odaları başkanları, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Başkan Aşgın’dan memnuniyetlerini dile getiren esnaf temsilcileri destek mesajları verdi.

’Esnafımızın tüm sorunlarıyla ilgilendi’

ÇESOB Başkanı Recep Gür “Başkanımız 5 yıl önce ilk Belediye Başkan aday adayı olduğunda ilk ziyaretini ÇESOB’a yapmıştı. O günden bu yana esnaf dostu bir belediye başkanı olarak her zaman yanımızda oldu. Bu dönem içerisinde esnafla ilgili ne kadar sorun götürmüşsek mutlaka çözüldü. Gece gündüz telefonlarımıza cevap verdi, esnafımızın tüm sorunlarıyla ilgilendi. Bu nedenle başkanımızdan memnunuz ve esnafımız adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de birlik beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.

’Elimizde hazır mevcut varken’

Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanı Necati Şimşek “Belediye Başkanımızla 4,5 yıldır çalışıyoruz. İlettiğimiz sorunlarımızla, başkanımızın talimatıyla müdürlerimiz veya başkan yardımcılarımız ilgileniyor. Hani bir laf vardır; niye oğlum olsun niye ölsün niye ağlayım. Elimizde hazır mevcut varken bir başkasına da alışmaya gerek yok diye düşünüyorum” diye konuştu.

’Başkanımız 5 yıl boyunca aşkla çalıştı’

Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli “Belediye bakanımıza 5 yıllık çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çok önemli çalışmalara imza attı. Türkiye’de ilk olan mor taksi çok güzel bir uygulamaydı. Halil İbrahim Aşgın başkanımız 5 yıl boyunca aşkla çalıştı. Pandemi ve deprem gibi sıkıntılar içerisinde Çorum’a çok güzel hizmetler yaptı.” ifadelerini kullandı.

’Ne istediysek yaptı’

Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun “Belediye başkanımızdan ne istediysek onu yaptı, fazlasını da yaptı. 13 ay gibi kısa sürede sanayi mescidimizi başkanımızın desteğiyle tamamladık” şeklinde konuştu.

’Kapısı bize her zaman açık oldu’

Çorum Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut “Bizim en büyük şansımız başkanımızın esnaf olması. Leb demeden başkanımız leblebiyi anlıyor maşallah. Kapısı bize her zaman açık. Başkanımıza yeni dönemde de başarı diliyorum ”dedi.

’Canı gönülden memnunuz’

Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Aşkın Çağlayan “Sizden çok memnunuz. Bir gün mahallemde bir sıkıntı olmuştu. Bir vatandaşımıza başkanımın telefon numarasını verdim. Aradı, derdini iletti. Su basması sorunu vardı, başkanımızın talimatıyla ekipler anında müdahale ederek sorunu çözdü. Yani her vatandaş başkanımıza rahatlıkla ulaşabiliyor. Ben buna tanık oldum. Biz sizden canı gönülden memnunuz. Allah sizden razı olsun” şeklinde konuştu.

’Başkandan öte bir abi oldunuz’

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal “Aşkla çalışan bir belediye başkanımız var. Ben daha önceden de bir toplantımızda söylemiştim. Kelimeler yetmiyor. Siz belediye başkanından öte bir abi oldunuz. Ne zaman arasak bizi dinliyor her sorunumuzla ilgileniyorsunuz. Bu şehir için hayallerinizin peşinden gidiyorsunuz. Çimento fabrikasının yerini almak herkese nasip olmaz. Şehrin ufkunu açacak bir proje olacağına inanıyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin” ifadelerini kullandı.

’Ellerinden geleni yaptılar”

Kalaycılar ve Hırdavatçılar Esnaf Odası Başkanı Sedat Ek “Biz ne zaman esnaf için bir talepte bulunsak ellerinden geleni yaptılar. Huzurunuzda size ve tüm ekibinize teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun, başarılar diliyorum” dedi.

’Belediyenin kapısı esnafa her zaman açık’

Kahveciler ve internetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen “Çorum Belediyesi, kapıların her zaman esnafa açık olduğu bir yer. Başkanımızla her zaman oturup görüşebiliyoruz.” diye konuştu.

’Çorum için daha güzel günler olacak’

Yorgancılar Çeyizciler ve Perdeciler Odası Yönetim Kurulu üyesi Erol Özüyağlı “Özellikle İstanbul’da sosyal tesisleri gördüğümüzde hep imreniyorduk. Çok şükür ki Çorum Belediyesi de sosyal tesisleri şehrimize kazandırdı. Şeffaf yönetim anlayışınız ve şehrin tüm kesimine hitap etmeniz çok güzel. Ayrıca çimento fabrikası gibi bir arazinin Çorum’a kazandırılması da takdire şayan bir çalışma. Sizin ekibinizle birlikte yeni dönemde de göreve devam etmenizi gönülden istiyoruz. Sizinle birlikte yeni dönemde Çorum için daha güzel günler olacak inşallah” diye konuştu.

’Tekrar başkan olarak görmek istiyoruz’

Çilingir, Sobacı ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan “Belediye başkanımıza yapığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Çıkmış olduğu yolda başarı diliyoruz. Kendisini tekrar belediye başkanı olarak görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

’Aşkla devam’

Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin “Hep beraber yapacağımız çok daha güzel işler var. Hayırlı uğurlu olsun.” derken, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak “Ekibinizden ve sizden bir razıyız Allah’ta sizden razı olsun.” diye konuştu.

’Biz sizden razıyız’

Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık “Herkesin söylediğine katılıyorum. Esnaf olarak ve oda başkanı olarak ne zaman bir talebimiz olsa anında çözdünüz. Biz sizden razıyız, Allah’ta sizden razı olsun” ifadelerini kullandı.